Het succes van de Pokémon FireRed en LeafGreen-ports voor de Nintendo Switch is niet onopgemerkt gebleven. Naar verluidt zijn er plannen voor andere ports.

Het zou gaan om nieuwe re-releases van Pokémon Ruby, Sapphire en Emerald. Deze zouden in laat-september of vroeg-oktober moeten verschijnen. Dit laat de insider Shpeshal Nick weten via X (Twitter). Neem het bericht vooral met een korreltje zout, want de reputatie van deze content creator is niet foutloos, maar hij is verder ook niet ronduit onbetrouwbaar te noemen. Een aantal jaar geleden had hij het namelijk al over de Ocarina of Time-remake. Verder zouden deze ports in lijn liggen met de Pokémon 30th Anniversary-vieringen die we voorbij zien komen in andere onderdelen van de megafranchise, zoals de Pokémon Trading Card Game.

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Zie jij deze ports zitten? Denk je dat het realistische releases zijn? Laat het ons vooral weten.