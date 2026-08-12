Gerucht: Pokémon Ruby, Sapphire en Emerald-ports voor Switch in aantocht
Het succes van de Pokémon FireRed en LeafGreen-ports voor de Nintendo Switch is niet onopgemerkt gebleven. Naar verluidt zijn er plannen voor andere ports.
Het zou gaan om nieuwe re-releases van Pokémon Ruby, Sapphire en Emerald. Deze zouden in laat-september of vroeg-oktober moeten verschijnen. Dit laat de insider Shpeshal Nick weten via X (Twitter). Neem het bericht vooral met een korreltje zout, want de reputatie van deze content creator is niet foutloos, maar hij is verder ook niet ronduit onbetrouwbaar te noemen. Een aantal jaar geleden had hij het namelijk al over de Ocarina of Time-remake. Verder zouden deze ports in lijn liggen met de Pokémon 30th Anniversary-vieringen die we voorbij zien komen in andere onderdelen van de megafranchise, zoals de Pokémon Trading Card Game.
Zie jij deze ports zitten? Denk je dat het realistische releases zijn? Laat het ons vooral weten.
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Waarom voor Ruby en sapphire gaan als ze alle bij in Emerald zitten????
Ik vind het maar moeilijk om terug te gaan naar de vanilla oude Pokemon games. Een aantal QoL features zijn een must-have voor mij. Grote voorbeeld is HMs, er zijn romhacks die de game vrijwel ongewijzigd laten en er gewoon voor zorgen dat je geen HM-slave meer nodig hebt.
Maar goed, dit is natuurlijk een eenvoudige cashgrab.
Emerald is wel echt mijn favoriete Pokemon spel, maar ik hoop dit stiekem niet. Puur uit eigen belang ook, heb de game in doosje nog in goede conditie. Doet het goed online qua waarde.
Maar buiten dit om hoop ik ook eigenlijk van niet, stukje nostalgie. Het zal nooit meer zo goed zijn als toen, kan daarin helaas alleen maar afbreuk doen.
Heart gold soul silver? Ik hoop dat ze de 3ds remakes ook toevoegen van ruby en sapphire
Waar blijft mijn Black/White remake?! 😭
Sapphire.zou ik wel aanschaffen dan denk ik.
Je hoeft eigenlijk alleen maar Emerald te releasen. Die heeft alles wat Ruby en Sapphire ook hebben. Ik weet nog niet of ik deze ga kopen. Ja het is nostalgisch maar ik heb talloze mogelijkheden om deze game te spelen en met de GBA hacks van tegenwoordig zijn ze zelfs nog veel beter dan het origineel.
Emerald vind ik zelf wel tof, ook omdat die game tegenwoordig onbetaalbaar is. Ruby & Sapphire nog redelijk vers in het geheugen als zijnde de 3DS-remakes.