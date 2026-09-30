Star Fox ontvangt gratis update met split-screen en nieuwe stages

Star Fox voor de Nintendo Switch 2 al helemaal grijs gespeeld? De nieuwste gratis update geeft redenen om weer terug te keren naar de cockpit!

Om te beginnen wordt de 'Battle Mode' verder uitgebreid met drie nieuwste stages: Katina, Sector X en Venom. Deze maps worden voor een kortere tijd vaker geselecteerd in de matchmaking, dus als je ze veel wilt ervaren, moet je snel aan de gang gaan. Je kan dit uiteraard samen met je vrienden doen, als dat je van jouw voorkeur kan genieten. De 'Battle Mode' wordt verder aangevuld met verbeterde split-screen ondersteuning. Je kan nu met maar liefst vier spelers tegelijkertijd door het luchtruim razen.

Star Fox is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. De gratis update valt ook nu te downloaden.