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The Big Break Showcase 2026

Star Fox ontvangt gratis update met split-screen en nieuwe stages

Door Bram Noteboom
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Star Fox voor de Nintendo Switch 2 al helemaal grijs gespeeld? De nieuwste gratis update geeft redenen om weer terug te keren naar de cockpit!

Om te beginnen wordt de 'Battle Mode' verder uitgebreid met drie nieuwste stages: Katina, Sector X en Venom. Deze maps worden voor een kortere tijd vaker geselecteerd in de matchmaking, dus als je ze veel wilt ervaren, moet je snel aan de gang gaan. Je kan dit uiteraard samen met je vrienden doen, als dat je van jouw voorkeur kan genieten. De 'Battle Mode' wordt verder aangevuld met verbeterde split-screen ondersteuning. Je kan nu met maar liefst vier spelers tegelijkertijd door het luchtruim razen.

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Star Fox is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. De gratis update valt ook nu te downloaden.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5593 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Fox
Star Fox

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo, Velan Studios

Uitgever

Nintendo

Release

25 juni 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Ik zou het leuk vinden als Nintendo wat extra levels zou maken. Ik geloof dat er nu een stuk of 15 zijn, wat niet al te veel is. Een gratis DLC met bv 4, 5 nieuwe levels zou ik wel leuk vinden. Zou ik zelfs wel een tientje voor willen lappen. De game zelf is echt heel leuk, maar wel kort.

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