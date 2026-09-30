Charting the Unknown-DLC voor Crimson Desert uitgesteld

Je moet nog iets meer geduld opbrengen, voordat je met de Charting the Unknown-DLC voor Crimson Desert aan de slag kan. De expansie is uitgesteld naar een latere datum in oktober 2026. Dit laat ontwikkelaar Pearl Abyss weten via hun website.

Onder de naam 'Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown' wordt er gesleuteld aan een verbeterde versie van de actie-avonturengame. Ondanks dat de Koreaanse ontwikkelaar hard aan het werk is de release uit de deur te krijgen, moet men twee weken extra de tijd nemen om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ze bieden hun welgemeende excuses aan voor het ongemak, maar hopen de spelers uiteraard te kunnen verwelkomen op 29 oktober 2026 voor alle huidige platformen. In de tussentijd blijven ze sleutelen aan de content en beloven ze de best mogelijke versie van de game en diens expansie uit te brengen.

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Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is een Nintendo Switch 2-versie in de maak.