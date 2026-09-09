Cairn verschijnt begin 2027 voor Switch 2, demo nu te spelen

Klimavontuur Cairn klautert begin 2027 de Nintendo eShop in. De unieke game, waarin je de legendarische Mount Kami dient te beklimmen, biedt een bijzondere reis en is een absolute aanrader voor iedereen die de game nog niet heeft gespeeld.

Beroepsklimmer Aava heeft een simpel doel voor ogen: de top van Mount Kami bereiken. Hoewel het doel simpel is, is de weg ernaartoe dat niet. In de game dien je namelijk op grote hoogte belangrijke beslissingen te nemen. De berg is volledig te verkennen en een ogenschijnlijk makkelijke route kan uitmonden in een hels karwei.

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Hoewel Cairn pas in 2027 verschijnt voor Nintendo Switch 2, kun je de game nu al uitproberen. In de Nintendo eShop prijkt namelijk nu al een Cairn-demo!