Cairn verschijnt begin 2027 voor Switch 2, demo nu te spelen
Klimavontuur Cairn klautert begin 2027 de Nintendo eShop in. De unieke game, waarin je de legendarische Mount Kami dient te beklimmen, biedt een bijzondere reis en is een absolute aanrader voor iedereen die de game nog niet heeft gespeeld.
Beroepsklimmer Aava heeft een simpel doel voor ogen: de top van Mount Kami bereiken. Hoewel het doel simpel is, is de weg ernaartoe dat niet. In de game dien je namelijk op grote hoogte belangrijke beslissingen te nemen. De berg is volledig te verkennen en een ogenschijnlijk makkelijke route kan uitmonden in een hels karwei.
Hoewel Cairn pas in 2027 verschijnt voor Nintendo Switch 2, kun je de game nu al uitproberen. In de Nintendo eShop prijkt namelijk nu al een Cairn-demo!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Is dit spel te vergelijken met Jusant? Zal de demo uitproberen na mijn vakantie.