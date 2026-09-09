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gamescom 2026

Cairn verschijnt begin 2027 voor Switch 2, demo nu te spelen

Door Rudy Wijnberg
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Klimavontuur Cairn klautert begin 2027 de Nintendo eShop in. De unieke game, waarin je de legendarische Mount Kami dient te beklimmen, biedt een bijzondere reis en is een absolute aanrader voor iedereen die de game nog niet heeft gespeeld.

Beroepsklimmer Aava heeft een simpel doel voor ogen: de top van Mount Kami bereiken. Hoewel het doel simpel is, is de weg ernaartoe dat niet. In de game dien je namelijk op grote hoogte belangrijke beslissingen te nemen. De berg is volledig te verkennen en een ogenschijnlijk makkelijke route kan uitmonden in een hels karwei.

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Hoewel Cairn pas in 2027 verschijnt voor Nintendo Switch 2, kun je de game nu al uitproberen. In de Nintendo eShop prijkt namelijk nu al een Cairn-demo!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2562 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Cairn
Cairn

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

The Game Bakers

Uitgever

The Game Bakers

Release

29 januari 2026
NS2 Q1 2027

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Is dit spel te vergelijken met Jusant? Zal de demo uitproberen na mijn vakantie.

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