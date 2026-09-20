We Were Here Tomorrow heeft eindelijk een releasedatum

De PC Gaming Showcase heeft ook een Nederlands tintje met de aanwezigheid Total Mayhem Games. De studio achter de We Were Here-games is druk bezig met het nieuwste deel in de serie en er is nu eindelijk een releasedatum onthuld.

We Were Here Tomorrow is, evenals diens voorgangers, gericht op het oplossen van puzzels waarbij je goed dient te communiceren met je teamgenoot. In veel gevallen word je gescheiden van je partner en moet je door dingen te omschrijven de ander zien te helpen bij het oplossen van puzzels zodat je samen verder komt in het grotere geheel. Dat concept is niet anders in We Were Here Tomorrow, de nieuwste game van Total Mayhem Games. Al lange tijd was bekend dat de game er aan zat te komen, maar het duurde erg lang voor de releasedatum bekend werd gemaakt. Tot nu dan, want We Were Here Tomorrow mag rekenen op een release volgende maand.

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We Were Here Tomorrow van Total Mayhem Games verschijnt op 20 oktober 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.