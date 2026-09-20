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Tokyo Game Show 2026

We Were Here Tomorrow heeft eindelijk een releasedatum

Door Patrick Lamers
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De PC Gaming Showcase heeft ook een Nederlands tintje met de aanwezigheid Total Mayhem Games. De studio achter de We Were Here-games is druk bezig met het nieuwste deel in de serie en er is nu eindelijk een releasedatum onthuld.

We Were Here Tomorrow is, evenals diens voorgangers, gericht op het oplossen van puzzels waarbij je goed dient te communiceren met je teamgenoot. In veel gevallen word je gescheiden van je partner en moet je door dingen te omschrijven de ander zien te helpen bij het oplossen van puzzels zodat je samen verder komt in het grotere geheel. Dat concept is niet anders in We Were Here Tomorrow, de nieuwste game van Total Mayhem Games. Al lange tijd was bekend dat de game er aan zat te komen, maar het duurde erg lang voor de releasedatum bekend werd gemaakt. Tot nu dan, want We Were Here Tomorrow mag rekenen op een release volgende maand.

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We Were Here Tomorrow van Total Mayhem Games verschijnt op 20 oktober 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Total Mayhem Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot We Were Here Tomorrow
We Were Here Tomorrow

Ontwikkelaar

TMG Studios B.V.

Uitgever

TMG Studios B.V.

Release

20 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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