Fool King verschijnt in november en heeft nu een demo

Er zijn maar weinig uitgevers die het aandurven, maar tijdens de PC Gaming Show is bekendgemaakt dat Firefly Studios Fool King wel in november uitbrengt. Dit valt dus in dezelfde periode als GTA 6 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Fool King is een tactische autobattler waarin je het opneemt tegen de legers van spelers die jou zijn voorgegaan. Door verschillende soorten troepen, upgrades en relics te combineren moet je het best mogelijke leger zien samen te stellen. Tijdens de PC Gaming Show is onthuld dat de game in november komt te verschijnen. Dit gebeurt in eerste instantie in Early Access, zodat ontwikkelaar Loot Donkey in eerste instantie nog ruim de gelegenheid heeft om eventuele feedback vanuit de community te gebruiken voor het verbeteren van de game voordat deze een volledige release krijgt.

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Fool King verschijnt op 16 november 2026 voor pc via Steam. Mocht je de game interessant vinden, dan is de demo vanaf nu speelbaar op Steam.