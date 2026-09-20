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Tokyo Game Show 2026

Fool King verschijnt in november en heeft nu een demo

Door Patrick Lamers
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Er zijn maar weinig uitgevers die het aandurven, maar tijdens de PC Gaming Show is bekendgemaakt dat Firefly Studios Fool King wel in november uitbrengt. Dit valt dus in dezelfde periode als GTA 6 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Fool King is een tactische autobattler waarin je het opneemt tegen de legers van spelers die jou zijn voorgegaan. Door verschillende soorten troepen, upgrades en relics te combineren moet je het best mogelijke leger zien samen te stellen. Tijdens de PC Gaming Show is onthuld dat de game in november komt te verschijnen. Dit gebeurt in eerste instantie in Early Access, zodat ontwikkelaar Loot Donkey in eerste instantie nog ruim de gelegenheid heeft om eventuele feedback vanuit de community te gebruiken voor het verbeteren van de game voordat deze een volledige release krijgt.

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Fool King verschijnt op 16 november 2026 voor pc via Steam. Mocht je de game interessant vinden, dan is de demo vanaf nu speelbaar op Steam.

Bron: Firefly Studios
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Fool King
Fool King

Ontwikkelaar

Loot Donkey

Uitgever

Firefly Studios

Release

2026

Platforms

PC
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