Overwatch krijgt kleurrijk YOASOBI-evenement

Overwatch is de samenwerking aangegaan met het bekende Japanse popduo YOASOBI: vandaag is een tijdelijk evenement van start gegaan dat barst van de kleuren en de muziek!

YOASOBI brengt vibes naar Overwatch

Het 'Overwatch x YOASOBI' cross-over evenement brengt zes gloednieuwe legendary skins naar de game. Deze zijn gebaseerd op de kleurrijke visuals waarvoor YOASOBI gekend staat. Kiriko, Hanzo, Genji, Mizuki, Juno en Anran hebben er zo eentje gekregen en je kan ze zien schitteren in onderstaande trailer. Ook geniet je van 'Orion', een nieuwe track die speciaal is gemaakt om dit evenement wat extra in de verf te zetten. Er is bovendien een (korte) verhaalmodus, waarin je in het verleden van de Shimada-familie duikt.

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Overwatch is gratis te spelen op PlayStation-consoles, Xbox-consoles, Switch en pc. Het YOASOBI-evenement loopt nog tot 20 juli.