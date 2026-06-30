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Overwatch krijgt kleurrijk YOASOBI-evenement

Door Simon Verbeke

Overwatch is de samenwerking aangegaan met het bekende Japanse popduo YOASOBI: vandaag is een tijdelijk evenement van start gegaan dat barst van de kleuren en de muziek!

YOASOBI brengt vibes naar Overwatch

Het 'Overwatch x YOASOBI' cross-over evenement brengt zes gloednieuwe legendary skins naar de game. Deze zijn gebaseerd op de kleurrijke visuals waarvoor YOASOBI gekend staat. Kiriko, Hanzo, Genji, Mizuki, Juno en Anran hebben er zo eentje gekregen en je kan ze zien schitteren in onderstaande trailer. Ook geniet je van 'Orion', een nieuwe track die speciaal is gemaakt om dit evenement wat extra in de verf te zetten. Er is bovendien een (korte) verhaalmodus, waarin je in het verleden van de Shimada-familie duikt.

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Overwatch is gratis te spelen op PlayStation-consoles, Xbox-consoles, Switch en pc. Het YOASOBI-evenement loopt nog tot 20 juli.

Bron: Blizzard Entertainment
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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