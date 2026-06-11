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Nieuwste Overwatch-Hero Shion ontvangt gameplaytrailer

Door Bram Noteboom

De nieuwste Hero van Overwatch, die we ondertussen kennen als Shion, maakt een flitsende opkomst in de kersverse gameplaytrailer.

Als je helemaal warm wordt van hitscan Damage Heroes in Overwatch, dan kan Shion zomaar uitgroeien tot je nieuwe main. Deze pittige Japanse tante is de flauwste niet en met twee revolvers schiet ze de oppositie zonder pardon overhoop. Ze beschikt daarnaast over een motor, zodat ze snel over het slagveld kan racen; terwijl haar dash alle kanten op kan voor extra mobiliteit. Snel en dodelijk; kan ze nog meer? Nou, ze is een one-woman-army wanneer haar Ultimate het toelaat. Ze kan namelijk dan als een soort bliksemschicht met de nodige kogels over de map vliegen en tegenstanders moeiteloos verschalken.

Shion wordt beschikbaar gemaakt in Season 3: Into the Tiger's Den van het overkoepelende Reign of Talon-hoofdstuk. De nieuwe content gaat op 16 juni 2026 van start.

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Overwatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.

Bron: Blizzard
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Overwatch (2026)

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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