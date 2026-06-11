Nieuwste Overwatch-Hero Shion ontvangt gameplaytrailer

De nieuwste Hero van Overwatch, die we ondertussen kennen als Shion, maakt een flitsende opkomst in de kersverse gameplaytrailer.

Als je helemaal warm wordt van hitscan Damage Heroes in Overwatch, dan kan Shion zomaar uitgroeien tot je nieuwe main. Deze pittige Japanse tante is de flauwste niet en met twee revolvers schiet ze de oppositie zonder pardon overhoop. Ze beschikt daarnaast over een motor, zodat ze snel over het slagveld kan racen; terwijl haar dash alle kanten op kan voor extra mobiliteit. Snel en dodelijk; kan ze nog meer? Nou, ze is een one-woman-army wanneer haar Ultimate het toelaat. Ze kan namelijk dan als een soort bliksemschicht met de nodige kogels over de map vliegen en tegenstanders moeiteloos verschalken.

Shion wordt beschikbaar gemaakt in Season 3: Into the Tiger's Den van het overkoepelende Reign of Talon-hoofdstuk. De nieuwe content gaat op 16 juni 2026 van start.

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Overwatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.