Maak kennis met de nieuwste Overwatch hero: Shion

Het derde seizoen van Overwatch gaat binnenkort van start en daar hoort uiteraard ook een nieuw gezicht bij. Shion wordt de nieuwe Overwatch hero en ze heeft nu een uitgebreide verhaaltrailer gekregen.

Geniet van de Overwatch Shion Hero trailer

Zoals we gewend zijn van nieuwe personages in Overwatch, krijgen we een (heerlijk geanimeerde) hero trailer die ons laat kennismaken met het personage. Geen concrete gameplay dus, maar wel zeker de moeite waard om te bekijken. Shion is lid van de Hashimoto Clan en ze heeft een toch wel ietwat beruchte reputatie in de straten van Tokyo. Waarom dat zo is, ontdek je in haar eerste trailer!

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Shion komt naar Overwatch bij de start van seizoen 3 'Into the Tiger’s Den' op 16 juni.