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Maak kennis met de nieuwste Overwatch hero: Shion

Door Simon Verbeke

Het derde seizoen van Overwatch gaat binnenkort van start en daar hoort uiteraard ook een nieuw gezicht bij. Shion wordt de nieuwe Overwatch hero en ze heeft nu een uitgebreide verhaaltrailer gekregen.

Geniet van de Overwatch Shion Hero trailer

Zoals we gewend zijn van nieuwe personages in Overwatch, krijgen we een (heerlijk geanimeerde) hero trailer die ons laat kennismaken met het personage. Geen concrete gameplay dus, maar wel zeker de moeite waard om te bekijken. Shion is lid van de Hashimoto Clan en ze heeft een toch wel ietwat beruchte reputatie in de straten van Tokyo. Waarom dat zo is, ontdek je in haar eerste trailer!

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Shion komt naar Overwatch bij de start van seizoen 3 'Into the Tiger’s Den' op 16 juni.

Bron: Blizzard Entertainment
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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