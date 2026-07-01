XBOX test disc-to-digital feature voor fysieke games
Terwijl de discussies over fysieke versus digitale media gevoerd worden, laat The Verge weten dat XBOX bezig is met een zogeheten disc-to-digital feature.
Het artikel komt van de techjournalist Tom Warren. Hij geeft aan dat Microsoft waarschijnlijk het plan van Sony gaat volgen en de productie van fysieke games gaat stopzetten. Echter, bij XBOX zijn ze in ieder geval niet van plan hun spelers met een onbruikbare gamecollectie te laten zitten. De onafhankelijke bronnen van The Verge vertellen het platform dat XBOX bezig is met het testen van een disc-to-digital feature. Dit zou in lijn zijn met de "enable Disc2Digital"-leak uit de XBOX PC-app in mei 2026.
Wat wil dit zeggen? Als je het helemaal platslaat: dit zou betekenen dat mensen hun fysieke games op hun XBOX kunnen uploaden, zodat ze alsnog plezier kunnen beleven aan de titel. Om een digitale kopie van een game te krijgen, hoef je alleen maar een compatibele disc in te voeren, de game te installeren en te spelen. Hiervoor heb je een Microsoft-account op een Xbox-console nodig; hiermee krijg je een digitaal gebruiksrecht voor fysieke games. Dit digitale gebruiksrecht is gekoppeld aan de specifieke disc en wordt overgedragen van account naar account als je de fysieke game met een vriend ruilt of inlogt op een ander Xbox-profiel en probeert een game vanaf disc te spelen.
Dit bericht slaat natuurlijk wel een beetje haaks met de rapportages dat Project Helix gaat lanceren zonder disc-drive. Hoe wordt anders de cd gelezen? Voorlopig geen concrete antwoorden vanuit Microsoft zelf. Volgens The Verge zou deze functie verder werken puur voor Xbox Series X|S- en Xbox One-games. Momenteel wordt er niet gewerkt aan originele Xbox en Xbox 360-titels.
Is dit de oplossing voor het probleem of is het een druppel op een hete plaat? Wat er moet er nog meer gebeuren? Laat het ons vooral weten.
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Dit vind ik wel een mooie ontwikkeling. Zo heeft Microsoft het play anywhere programma, maar die geldt alleen voor digitaal. Ik heb bijvoorbeeld starfield fysiek gekocht en mag hem dus niet downloaden voor mijn pc. Dat kan strak dan hopelijk wel.
Kijk dit is wat je wilt lezen !! veel beter dan waar playstation mee bezig is.
Nu Playstation duidelijk heeft gemaakt dat het schijt heeft aan zijn gebruikers met betrekking tot fysiek zou het goed nog kunnen zijn dat Microsoft dit dure project van tafel veegt. Onder het motto het is niet gelukt.
Wel heel jammer als de Xbox 360 buiten dit programma zou vallen. De backwards compatability van 360 games was voor mij juist een van de grootste redenen om een Series X te halen, en ik gok dat veel mensen nog hun 360 games zullen hebben liggen gezien dat Xbox's meest succesvolle generatie was
Misschien komen de volgende generaties wel met discdrive, al is dat puur voor de backwards compatability en je dvd/blu-ray/cd collectie. In zo,n geval zal ik er vrede mee moeten hebben. Plus zou er ook een soort digitale marketplace mogen bestaan, als je dan flauw ben van een game, of een miskoop? Dat je dan je game kan inleveren voor een ( gereduceerd) in store credits.
“Hoe wordt anders de disc gelezen?”
Zal dat niet met een speciale disc reader á EUR 100,- of meer zijn? Zou mij niets verbazen.
Zou natuurlijk ook met de ‘vorige’ generatie XBOX moeten kunnen, maar die moet je dan toevallig nog wel in huis hebben.
Als Xbox slim is dan blijven ze juist wél fysieke media uitgeven. Dan haal ik gelijk de nieuwe Xbox in plaats van een PlayStation.
Ik hou hoop dat de Helix gewoon met disc is. Anders zou dit plan ook nergens op slaan, want dan zou je een andere eerdere Xbox generatie nodig hebben om je games te digitaliseren.