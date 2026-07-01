XBOX test disc-to-digital feature voor fysieke games

Terwijl de discussies over fysieke versus digitale media gevoerd worden, laat The Verge weten dat XBOX bezig is met een zogeheten disc-to-digital feature.

Het artikel komt van de techjournalist Tom Warren. Hij geeft aan dat Microsoft waarschijnlijk het plan van Sony gaat volgen en de productie van fysieke games gaat stopzetten. Echter, bij XBOX zijn ze in ieder geval niet van plan hun spelers met een onbruikbare gamecollectie te laten zitten. De onafhankelijke bronnen van The Verge vertellen het platform dat XBOX bezig is met het testen van een disc-to-digital feature. Dit zou in lijn zijn met de "enable Disc2Digital"-leak uit de XBOX PC-app in mei 2026.

Wat wil dit zeggen? Als je het helemaal platslaat: dit zou betekenen dat mensen hun fysieke games op hun XBOX kunnen uploaden, zodat ze alsnog plezier kunnen beleven aan de titel. Om een digitale kopie van een game te krijgen, hoef je alleen maar een compatibele disc in te voeren, de game te installeren en te spelen. Hiervoor heb je een Microsoft-account op een Xbox-console nodig; hiermee krijg je een digitaal gebruiksrecht voor fysieke games. Dit digitale gebruiksrecht is gekoppeld aan de specifieke disc en wordt overgedragen van account naar account als je de fysieke game met een vriend ruilt of inlogt op een ander Xbox-profiel en probeert een game vanaf disc te spelen.

Dit bericht slaat natuurlijk wel een beetje haaks met de rapportages dat Project Helix gaat lanceren zonder disc-drive. Hoe wordt anders de cd gelezen? Voorlopig geen concrete antwoorden vanuit Microsoft zelf. Volgens The Verge zou deze functie verder werken puur voor Xbox Series X|S- en Xbox One-games. Momenteel wordt er niet gewerkt aan originele Xbox en Xbox 360-titels.

Is dit de oplossing voor het probleem of is het een druppel op een hete plaat? Wat er moet er nog meer gebeuren? Laat het ons vooral weten.