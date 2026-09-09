Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in ontwikkeling voor Switch 2

LEVEL-5 nam niet alleen Professor Layton mee naar de Nintendo Direct. De eerste teaser trailer van Yo-kai Watch 2: Haunted Domain werd ook vrijgegeven.

Het ging om een korte maar krachtige teaser, waarin LEVEL-5 duidelijk de ambitie laat doorschemeren om de geliefde franchise grootschalig te doen terugkeren. Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in de maak voor de Nintendo Switch 2, maar wat deze game daadwerkelijk gaat bevatten? Daar worden we op basis van de trailer niet per se veel wijzer van. Al laat LEVEL-5 wel blijken dat deze titel nog een lange tijd in ontwikkeling gaat zijn.

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