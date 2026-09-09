Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in ontwikkeling voor Switch 2
LEVEL-5 nam niet alleen Professor Layton mee naar de Nintendo Direct. De eerste teaser trailer van Yo-kai Watch 2: Haunted Domain werd ook vrijgegeven.
Het ging om een korte maar krachtige teaser, waarin LEVEL-5 duidelijk de ambitie laat doorschemeren om de geliefde franchise grootschalig te doen terugkeren. Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in de maak voor de Nintendo Switch 2, maar wat deze game daadwerkelijk gaat bevatten? Daar worden we op basis van de trailer niet per se veel wijzer van. Al laat LEVEL-5 wel blijken dat deze titel nog een lange tijd in ontwikkeling gaat zijn.
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Eindelijk! Blij om te zien dat Yo-kai Watch nog niet vergeten is
Op het Japanse Youtube kanaal van Nintendo is deze aankondiging totaal aan het ontploffen. 300K views, nu al na een uur. Andere aankondigingen zitten allemaal onder de 50K, behalve Kirby met 100K.
Ik wist dat YW heel populair was in Japan, maar ik had niet verwacht dat gen Z hier zó massaal op ging springen.
Ik voorspel trouwens dat de mensen die hier nu hyped om zijn, het deels niet zullen kopen. Ze zullen 4 jaar moeten wachten. In die tijd kan de hype flink afkoelen, ook omdat deze mensen tegen die tijd afstuderen en aan een gezinsleven zijn begonnen.
Wat een leuk cadeau voor mijn pensioen in 2066.