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Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in ontwikkeling voor Switch 2

Door Bram Noteboom
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LEVEL-5 nam niet alleen Professor Layton mee naar de Nintendo Direct. De eerste teaser trailer van Yo-kai Watch 2: Haunted Domain werd ook vrijgegeven.

Het ging om een korte maar krachtige teaser, waarin LEVEL-5 duidelijk de ambitie laat doorschemeren om de geliefde franchise grootschalig te doen terugkeren. Yo-kai Watch 2: Haunted Domain is in de maak voor de Nintendo Switch 2, maar wat deze game daadwerkelijk gaat bevatten? Daar worden we op basis van de trailer niet per se veel wijzer van. Al laat LEVEL-5 wel blijken dat deze titel nog een lange tijd in ontwikkeling gaat zijn.

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Word jij warm van Yo-kai Watch 2: Haunted Domain? Laat het ons weten!

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Yo-kai Watch 2: Haunted Domain
Yo-kai Watch 2: Haunted Domain

Ontwikkelaar

Level-5

Uitgever

Level-5

Release

-

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
36 minuten geleden

Eindelijk! Blij om te zien dat Yo-kai Watch nog niet vergeten is

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Avatar Lonk
Lonk
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden bewerkt

Op het Japanse Youtube kanaal van Nintendo is deze aankondiging totaal aan het ontploffen. 300K views, nu al na een uur. Andere aankondigingen zitten allemaal onder de 50K, behalve Kirby met 100K.

Ik wist dat YW heel populair was in Japan, maar ik had niet verwacht dat gen Z hier zó massaal op ging springen.

Ik voorspel trouwens dat de mensen die hier nu hyped om zijn, het deels niet zullen kopen. Ze zullen 4 jaar moeten wachten. In die tijd kan de hype flink afkoelen, ook omdat deze mensen tegen die tijd afstuderen en aan een gezinsleven zijn begonnen.

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Wat een leuk cadeau voor mijn pensioen in 2066.

0
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