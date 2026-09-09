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gamescom 2026

Professor Layton and the New World of Steam arriveert in december 2026

Door Bram Noteboom
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Een iconische puzzelserie staat op het punt terug te keren. Professor Layton and the New World of Steam komt dit jaar nog te verschijnen.

Het heeft even mogen duren, maar dan heb je ook wat. LEVEL-5 maakt een gewilde opkomst tijdens de Nintendo-show en ze komen niet met lege handen aanzetten. Professor Layton and the New World of Steam heeft een releasedatum te pakken. In december kun je volop gaan puzzelen, terwijl je lekker warmpjes op de bank zit. Het gaat namelijk om een puzzelgame, waarin spelers kennismaken met diverse hersenkrakers, praatgrage NPC's en geheimzinnige situaties die opgelost dienen te worden.

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Professor Layton and the New World of Steam is beschikbaar vanaf 10 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5449 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Professor Layton and the New World of Steam
Professor Layton and the New World of Steam

Ontwikkelaar

Level-5

Uitgever

Level-5

Release

10 december 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
5 minuten geleden

Nice! Ik ben wel weer toe aan een Professor Layton game.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
14 minuten geleden

Hype

0
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