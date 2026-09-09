Professor Layton and the New World of Steam arriveert in december 2026
Een iconische puzzelserie staat op het punt terug te keren. Professor Layton and the New World of Steam komt dit jaar nog te verschijnen.
Het heeft even mogen duren, maar dan heb je ook wat. LEVEL-5 maakt een gewilde opkomst tijdens de Nintendo-show en ze komen niet met lege handen aanzetten. Professor Layton and the New World of Steam heeft een releasedatum te pakken. In december kun je volop gaan puzzelen, terwijl je lekker warmpjes op de bank zit. Het gaat namelijk om een puzzelgame, waarin spelers kennismaken met diverse hersenkrakers, praatgrage NPC's en geheimzinnige situaties die opgelost dienen te worden.
Professor Layton and the New World of Steam is beschikbaar vanaf 10 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch-consoles.
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Nice! Ik ben wel weer toe aan een Professor Layton game.
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