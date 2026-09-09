Nieuwe update brengt oude parcoursen naar Mario Kart World

Mario Kart World heeft een nieuwe update te pakken en deze update brengt waarschijnlijk nostalgische gevoelens met zich mee voor de wat oudere Mario Kart-fan. Er worden namelijk tien parcoursen naar Mario Kart World gebracht die we nog kennen van vroeger.

Laat die banden maar weer opwarmen, want het is tijd om je weer richting de starting grid te begeven. Misschien heb je tijdens het rondrijden in Mario Kart World al weleens wat herkenbare gebieden terug zien komen, maar deze gebieden worden met de nieuwe update ook daadwerkelijk benut. Deze zijn namelijk gebaseerd op de oude parcoursen van Super Mario Kart voor de SNES. Vanaf nu kun je deze klassieke tracks ook spelen in Mario Kart World. Denk daarbij aan parcoursen als Choco Island, Vanilla Lake, Ghost Valley en meer. Speciaal voor deze klassieke banen kun je items verkrijgen door over speciale panelen te rijden, net zoals destijds. De update brengt ook twee nieuwe routes voor Knock-Out Tour met zich mee, namelijk: Propeller Rally en Turnip Rally.

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De 1.8.0 update voor Mario Kart World is vanaf vandaag beschikbaar.