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gamescom 2026

Nieuwe update brengt oude parcoursen naar Mario Kart World

Door Patrick Lamers
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Mario Kart World heeft een nieuwe update te pakken en deze update brengt waarschijnlijk nostalgische gevoelens met zich mee voor de wat oudere Mario Kart-fan. Er worden namelijk tien parcoursen naar Mario Kart World gebracht die we nog kennen van vroeger.

Laat die banden maar weer opwarmen, want het is tijd om je weer richting de starting grid te begeven. Misschien heb je tijdens het rondrijden in Mario Kart World al weleens wat herkenbare gebieden terug zien komen, maar deze gebieden worden met de nieuwe update ook daadwerkelijk benut. Deze zijn namelijk gebaseerd op de oude parcoursen van Super Mario Kart voor de SNES. Vanaf nu kun je deze klassieke tracks ook spelen in Mario Kart World. Denk daarbij aan parcoursen als Choco Island, Vanilla Lake, Ghost Valley en meer. Speciaal voor deze klassieke banen kun je items verkrijgen door over speciale panelen te rijden, net zoals destijds. De update brengt ook twee nieuwe routes voor Knock-Out Tour met zich mee, namelijk: Propeller Rally en Turnip Rally.

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De 1.8.0 update voor Mario Kart World is vanaf vandaag beschikbaar.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 187 reviews 2997 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Mario Kart World
Genomineerd
Mario Kart World

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 juni 2025

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Eindelijk een update, alleen wel een hele makkelijke. Waar blijft 200CC, nieuwe karakters of eventueel nieuwe circuits.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Leuk maar laat mij helaas niet terugkeren naar de game..

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Leuke extra en het is gratis.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Mario Kart World is niet slecht maar vergeleken met Mario Kart 8 hebben ze nog wel wat in te halen.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
2 uur geleden bewerkt

Leuk dat ze het doen maar zijn geen heel spannende circuits lijkt me. Beetje makkelijke DLC. Maar je mag een gegeven paard niet in zijn bek schijten 😄

3
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Niks nieuws een keer dus…

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
3 uur geleden

Altijd leuk! Van de week maar even downloaden. Heb wel weer een keer zin in een race.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Leuk, straks meteen ff downloaden die update en die ouwe banen ff checken

0
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