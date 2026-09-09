Nieuwe update brengt oude parcoursen naar Mario Kart World
Mario Kart World heeft een nieuwe update te pakken en deze update brengt waarschijnlijk nostalgische gevoelens met zich mee voor de wat oudere Mario Kart-fan. Er worden namelijk tien parcoursen naar Mario Kart World gebracht die we nog kennen van vroeger.
Laat die banden maar weer opwarmen, want het is tijd om je weer richting de starting grid te begeven. Misschien heb je tijdens het rondrijden in Mario Kart World al weleens wat herkenbare gebieden terug zien komen, maar deze gebieden worden met de nieuwe update ook daadwerkelijk benut. Deze zijn namelijk gebaseerd op de oude parcoursen van Super Mario Kart voor de SNES. Vanaf nu kun je deze klassieke tracks ook spelen in Mario Kart World. Denk daarbij aan parcoursen als Choco Island, Vanilla Lake, Ghost Valley en meer. Speciaal voor deze klassieke banen kun je items verkrijgen door over speciale panelen te rijden, net zoals destijds. De update brengt ook twee nieuwe routes voor Knock-Out Tour met zich mee, namelijk: Propeller Rally en Turnip Rally.
De 1.8.0 update voor Mario Kart World is vanaf vandaag beschikbaar.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Eindelijk een update, alleen wel een hele makkelijke. Waar blijft 200CC, nieuwe karakters of eventueel nieuwe circuits.
Leuk maar laat mij helaas niet terugkeren naar de game..
Leuke extra en het is gratis.
Mario Kart World is niet slecht maar vergeleken met Mario Kart 8 hebben ze nog wel wat in te halen.
Leuk dat ze het doen maar zijn geen heel spannende circuits lijkt me. Beetje makkelijke DLC. Maar je mag een gegeven paard niet in zijn bek schijten 😄
Niks nieuws een keer dus…
Altijd leuk! Van de week maar even downloaden. Heb wel weer een keer zin in een race.
Leuk, straks meteen ff downloaden die update en die ouwe banen ff checken