Mario Kart World 1.7.0 voegt nieuwe Knockout Tour-routes toe
Altijd fijn om een update te krijgen die we totaal niet zagen aankomen. Mario Kart World is zojuist voorzien van update 1.7.0. Deze update is volledig gratis en introduceert twee nieuwe routes en een feature waarmee we stickers kunnen plakken in de fotomodus.
Knockout Tour is de modus waarin we meerdere stages achter elkaar doorlopen, terwijl we zo snel mogelijk langs de checkpoints moeten. Spelers die achterliggen vallen hierdoor automatisch af, waardoor er uiteindelijk slechts één speler overblijft. Die modus kunnen we vanaf nu spelen op twee nieuwe routes: de Drill Rally en de Boomerang Rally.
In de Drill Rally reizen we van Wario Shipyard naar een pikant einde in Bowser's Castle. De Boomerang Rally legt het vuur je iets minder aan de schenen, maar biedt nog altijd een flinke uitdaging. In deze rally racen we namelijk van Salty Salty Speedway naar Whistlestop Summit. Nintendo geeft aan dat er momenteel meer routes in de maak zijn voor Mario Kart World Knockout Tour.
Mocht je echter meer van het esthetische zijn, dan is er nu een optie om je foto's nog leuker te maken. Het is vanaf nu namelijk mogelijk om stickers toe te voegen in de fotomodus. De stickers zijn te verdienen tijdens het spelen en vervolgens direct te gebruiken. Je kunt ze op je kiekjes plakken met de klassieke Joy-Con 2-besturing of door de controller in de muismodus te gebruiken.
Mario Kart World-update 1.7.0 is vanaf nu gratis beschikbaar voor Nintendo Switch 2.
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Ik hoop dat er een retro mode komt waarmee je gewoon 3 laps van een circuit rijd met 12 racers.
Na StarFox weer een keertje uitproberen, al lange tijd niet meer gespeeld.
Oww nice binnenkort maar even kijken.
Vind Mario Kart World ook niet zo toffe versie.
Online met je vrienden geen knock out tour tegen online vreemde kunnen spelen vind ik gaar
24 spelers is in de normale races online veel te chaotisch
Lege open wereld waar weinig te doen is. Had er net als bij Diddy Kong racing een story modus in gedaan.
Onbegrijpelijk character keuzes breng je Diddy terug in Kart 8 dlc haal je hem uit world ruikt dat dit expres is gedaan voor dlc
Leuk! Van de week ff uitproberen dan maar. Maar idd een lading nieuwe tracks zou ook geen overbodige luxe zijn maar ik denk dat ze daar nog wel mee komen.
En net wat de anderen zeggen, MK8 was toch meer MK dan deze, vind namelijk dat er nogal veel grote open stukken in de banen verwerkt zijn wat het racen soms wat saai maakt. Maar ja MK8 was eigenlijk perfect.
Ik had echt al veel meer nieuwe content verwacht binnen een jaar eigenlijk. Ik ben blij dat ik de bundel heb gekocht, want de volle prijs vind ik het nog steeds niet waard.
Nou leuk, nieuwe routes. Ze moeten nieuwe banen uitbrengen. De game is op zich erg leuk maar de hoeveel content is veel te weinig om het leuk te houden. Ik speel het eigenlijk nog zelden tot nooit.
Mario Kart 8 (Deluxe) vond ik helemaal te gek, maar op een of andere manier trekt Mario Kart World mij veel minder. Waarom weet ik niet precies, misschien dat er té veel te doen is, de open wereld perhaps? Delen andere die mening ook of is it just me?