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Mario Kart World 1.7.0 voegt nieuwe Knockout Tour-routes toe

Door Rudy Wijnberg

Altijd fijn om een update te krijgen die we totaal niet zagen aankomen. Mario Kart World is zojuist voorzien van update 1.7.0. Deze update is volledig gratis en introduceert twee nieuwe routes en een feature waarmee we stickers kunnen plakken in de fotomodus.

Knockout Tour is de modus waarin we meerdere stages achter elkaar doorlopen, terwijl we zo snel mogelijk langs de checkpoints moeten. Spelers die achterliggen vallen hierdoor automatisch af, waardoor er uiteindelijk slechts één speler overblijft. Die modus kunnen we vanaf nu spelen op twee nieuwe routes: de Drill Rally en de Boomerang Rally.

Mario Kart World Knockout Tour new stages 1
Mario Kart World Knockout Tour new stages 2

In de Drill Rally reizen we van Wario Shipyard naar een pikant einde in Bowser's Castle. De Boomerang Rally legt het vuur je iets minder aan de schenen, maar biedt nog altijd een flinke uitdaging. In deze rally racen we namelijk van Salty Salty Speedway naar Whistlestop Summit. Nintendo geeft aan dat er momenteel meer routes in de maak zijn voor Mario Kart World Knockout Tour.

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Mocht je echter meer van het esthetische zijn, dan is er nu een optie om je foto's nog leuker te maken. Het is vanaf nu namelijk mogelijk om stickers toe te voegen in de fotomodus. De stickers zijn te verdienen tijdens het spelen en vervolgens direct te gebruiken. Je kunt ze op je kiekjes plakken met de klassieke Joy-Con 2-besturing of door de controller in de muismodus te gebruiken.

Mario Kart World Sticker Mode

Mario Kart World-update 1.7.0 is vanaf nu gratis beschikbaar voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Mario Kart World Genomineerd
Mario Kart World

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 juni 2025

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Tho
Tho
lvl2 Journey Awaits!
3 dagen geleden om 20:26

Ik hoop dat er een retro mode komt waarmee je gewoon 3 laps van een circuit rijd met 12 racers.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 14:58

Na StarFox weer een keertje uitproberen, al lange tijd niet meer gespeeld.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 13:15

Oww nice binnenkort maar even kijken.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
4 dagen geleden om 11:58

Vind Mario Kart World ook niet zo toffe versie.

Online met je vrienden geen knock out tour tegen online vreemde kunnen spelen vind ik gaar
24 spelers is in de normale races online veel te chaotisch
Lege open wereld waar weinig te doen is. Had er net als bij Diddy Kong racing een story modus in gedaan.
Onbegrijpelijk character keuzes breng je Diddy terug in Kart 8 dlc haal je hem uit world ruikt dat dit expres is gedaan voor dlc

2
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 10:37

Leuk! Van de week ff uitproberen dan maar. Maar idd een lading nieuwe tracks zou ook geen overbodige luxe zijn maar ik denk dat ze daar nog wel mee komen.
En net wat de anderen zeggen, MK8 was toch meer MK dan deze, vind namelijk dat er nogal veel grote open stukken in de banen verwerkt zijn wat het racen soms wat saai maakt. Maar ja MK8 was eigenlijk perfect.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 10:31

Ik had echt al veel meer nieuwe content verwacht binnen een jaar eigenlijk. Ik ben blij dat ik de bundel heb gekocht, want de volle prijs vind ik het nog steeds niet waard.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 10:28

Nou leuk, nieuwe routes. Ze moeten nieuwe banen uitbrengen. De game is op zich erg leuk maar de hoeveel content is veel te weinig om het leuk te houden. Ik speel het eigenlijk nog zelden tot nooit.

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 10:21

Mario Kart 8 (Deluxe) vond ik helemaal te gek, maar op een of andere manier trekt Mario Kart World mij veel minder. Waarom weet ik niet precies, misschien dat er té veel te doen is, de open wereld perhaps? Delen andere die mening ook of is it just me?

1
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