Mario Kart World 1.7.0 voegt nieuwe Knockout Tour-routes toe

Altijd fijn om een update te krijgen die we totaal niet zagen aankomen. Mario Kart World is zojuist voorzien van update 1.7.0. Deze update is volledig gratis en introduceert twee nieuwe routes en een feature waarmee we stickers kunnen plakken in de fotomodus.

Knockout Tour is de modus waarin we meerdere stages achter elkaar doorlopen, terwijl we zo snel mogelijk langs de checkpoints moeten. Spelers die achterliggen vallen hierdoor automatisch af, waardoor er uiteindelijk slechts één speler overblijft. Die modus kunnen we vanaf nu spelen op twee nieuwe routes: de Drill Rally en de Boomerang Rally.

In de Drill Rally reizen we van Wario Shipyard naar een pikant einde in Bowser's Castle. De Boomerang Rally legt het vuur je iets minder aan de schenen, maar biedt nog altijd een flinke uitdaging. In deze rally racen we namelijk van Salty Salty Speedway naar Whistlestop Summit. Nintendo geeft aan dat er momenteel meer routes in de maak zijn voor Mario Kart World Knockout Tour.

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Mocht je echter meer van het esthetische zijn, dan is er nu een optie om je foto's nog leuker te maken. Het is vanaf nu namelijk mogelijk om stickers toe te voegen in de fotomodus. De stickers zijn te verdienen tijdens het spelen en vervolgens direct te gebruiken. Je kunt ze op je kiekjes plakken met de klassieke Joy-Con 2-besturing of door de controller in de muismodus te gebruiken.

Mario Kart World-update 1.7.0 is vanaf nu gratis beschikbaar voor Nintendo Switch 2.