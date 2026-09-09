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gamescom 2026

2D Metroid Ravenous direct voorzien van releasedatum

Door Rudy Wijnberg
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Een flink aantal van de updates in deze Nintendo Direct zagen we aankomen, maar daar is dan eindelijk een klapper. Metroid Ravenous verschijnt namelijk op 28 januari 2027 voor Nintendo Switch 2.

Samus Aran trekt haar pantser wederom aan om op avontuur te gaan. Dit keer doen we dat op een maan waar helse wezens het op de heldin hebben voorzien. Of Samus echter een daadwerkelijke held is in Metroid Ravenous, valt nog te bezien. In de eerste gameplaybeelden zien we namelijk hoe Samus een kwaadaardig randje heeft. Zo lijkt ze het leven letterlijk uit de vijanden te zuigen om te overleven.

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Na het vorige uitstapje naar een 3D-Metroid met Metroid Prime 4 lijkt Nintendo terug naar de roots van de franchise te gaan. Metroid Ravenous moet namelijk een ouderwetse 2D-metroidvania gaan bieden. Helaas moeten we het voorlopig met deze informatie doen, maar met de releasedatum van 28 januari 2027 hoeven we vast niet lang te wachten op meer informatie over Metroid Ravenous voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Metroid Ravenous
Metroid Ravenous

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Nintendo

Release

28 januari 2027

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
zojuist

Dit is niet mijn ding maar het zag er wel goed uit. Had trouwens graag het nummer van Arch Enemy onder de trailer gehad. Had goed gepast denk ik.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 minuten geleden

Dit zag er vet uit. Maar voor de rest vond ik het op Kirby na die ik er ook niet fenomenaal vond uitzien niet om aan te gluren. Nintendo en fenomenale directs geven die tijd lijkt in het verleden te liggen.

0
Avatar Scythe
Scythe
lvl3 XP Farmer
2 minuten geleden

Hypuu

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl3 XP Farmer
3 minuten geleden

Ziet er leuk uit , alleen volgens mij weer net zo moeilijk als Dread , met die quick time events en parry's etc , dat vond ik echt niet leuk... , hopelijk is het nu wel iets makkelijker gemaakt dan. O_o

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
6 minuten geleden

Hier waren we volgens mij allemaal wel aan toe😍. Een nieuwe badass Metroid game!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
7 minuten geleden

Dit zag er erg vet uit!

0
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