2D Metroid Ravenous direct voorzien van releasedatum
Een flink aantal van de updates in deze Nintendo Direct zagen we aankomen, maar daar is dan eindelijk een klapper. Metroid Ravenous verschijnt namelijk op 28 januari 2027 voor Nintendo Switch 2.
Samus Aran trekt haar pantser wederom aan om op avontuur te gaan. Dit keer doen we dat op een maan waar helse wezens het op de heldin hebben voorzien. Of Samus echter een daadwerkelijke held is in Metroid Ravenous, valt nog te bezien. In de eerste gameplaybeelden zien we namelijk hoe Samus een kwaadaardig randje heeft. Zo lijkt ze het leven letterlijk uit de vijanden te zuigen om te overleven.
Na het vorige uitstapje naar een 3D-Metroid met Metroid Prime 4 lijkt Nintendo terug naar de roots van de franchise te gaan. Metroid Ravenous moet namelijk een ouderwetse 2D-metroidvania gaan bieden. Helaas moeten we het voorlopig met deze informatie doen, maar met de releasedatum van 28 januari 2027 hoeven we vast niet lang te wachten op meer informatie over Metroid Ravenous voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit is niet mijn ding maar het zag er wel goed uit. Had trouwens graag het nummer van Arch Enemy onder de trailer gehad. Had goed gepast denk ik.
Dit zag er vet uit. Maar voor de rest vond ik het op Kirby na die ik er ook niet fenomenaal vond uitzien niet om aan te gluren. Nintendo en fenomenale directs geven die tijd lijkt in het verleden te liggen.
Hypuu
Ziet er leuk uit , alleen volgens mij weer net zo moeilijk als Dread , met die quick time events en parry's etc , dat vond ik echt niet leuk... , hopelijk is het nu wel iets makkelijker gemaakt dan. O_o
Hier waren we volgens mij allemaal wel aan toe😍. Een nieuwe badass Metroid game!
Dit zag er erg vet uit!