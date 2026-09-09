2D Metroid Ravenous direct voorzien van releasedatum

Een flink aantal van de updates in deze Nintendo Direct zagen we aankomen, maar daar is dan eindelijk een klapper. Metroid Ravenous verschijnt namelijk op 28 januari 2027 voor Nintendo Switch 2.

Samus Aran trekt haar pantser wederom aan om op avontuur te gaan. Dit keer doen we dat op een maan waar helse wezens het op de heldin hebben voorzien. Of Samus echter een daadwerkelijke held is in Metroid Ravenous, valt nog te bezien. In de eerste gameplaybeelden zien we namelijk hoe Samus een kwaadaardig randje heeft. Zo lijkt ze het leven letterlijk uit de vijanden te zuigen om te overleven.

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Na het vorige uitstapje naar een 3D-Metroid met Metroid Prime 4 lijkt Nintendo terug naar de roots van de franchise te gaan. Metroid Ravenous moet namelijk een ouderwetse 2D-metroidvania gaan bieden. Helaas moeten we het voorlopig met deze informatie doen, maar met de releasedatum van 28 januari 2027 hoeven we vast niet lang te wachten op meer informatie over Metroid Ravenous voor Nintendo Switch 2.