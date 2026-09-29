Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Ubisoft registreert opvallende naam Motherbrain voor AI-project

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Dat vrijwel ieder bedrijf met wat centen op zak aan het experimenteren is met generatieve AI, is onderhand duidelijk. Zo ook Ubisoft, dat recentelijk een aantal handelsmerken heeft ingediend voor een gen-AI-project dat intern ‘Motherbrain’ wordt genoemd. Mocht de naam je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Mother Brain is immers de losgeslagen AI van de Chozo in de Metroid-franchise.

De registratie van het Motherbrain-handelsmerk omvat meerdere documenten. Zo benoemt Ubisoft diverse projecten die te maken hebben met het maken van videogames door AI. De aanvraag leest daarbij als volgt: “downloadable computer software using artificial intelligence (AI) for creating video games and interactive content,”.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht.

Een andere aanvraag lijkt juist meer in te spelen op interactie met een AI, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort bot of communicatiemodel: “Research, design, and development of software using artificial intelligence; Artificial intelligence as a service (AIAAS) featuring software using artificial intelligence for analyzing data and interacting with humans.”

Tot op heden heeft Ubisoft nog niets naar buiten gebracht over Motherbrain. Vermoedelijk gaat het hierbij dan ook om een interne werknaam voor het collectieve project. De naam is uiteraard wel opvallend, want hoewel Motherbrain een leuke knipoog naar Metroid is, is de daadwerkelijke Mother Brain, of Mother, niet bepaald een lieverdje. Het personage is immers een AI die zich tegen zijn bedenkers heeft gericht en functioneert als eindbaas in diverse Metroid-games.

Bron: Game File
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2683 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Metroid: Ravenous - Nintendo Switch 2

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

Normal Samus Amiibo - Metroid Ravenous - Nintendo Switch 2

amiibo · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 24,99 Naar bol.com
bol.com

Chozo Statue Amiibo - Metroid Ravenous - Nintendo Switch 2

amiibo · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 44,99 Naar bol.com
Packshot Metroid Ravenous
Metroid Ravenous

Ontwikkelaar

Nintendo, MercurySteam

Uitgever

Nintendo

Release

28 januari 2027

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord