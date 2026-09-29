Ubisoft registreert opvallende naam Motherbrain voor AI-project

Dat vrijwel ieder bedrijf met wat centen op zak aan het experimenteren is met generatieve AI, is onderhand duidelijk. Zo ook Ubisoft, dat recentelijk een aantal handelsmerken heeft ingediend voor een gen-AI-project dat intern ‘Motherbrain’ wordt genoemd. Mocht de naam je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Mother Brain is immers de losgeslagen AI van de Chozo in de Metroid-franchise.

De registratie van het Motherbrain-handelsmerk omvat meerdere documenten. Zo benoemt Ubisoft diverse projecten die te maken hebben met het maken van videogames door AI. De aanvraag leest daarbij als volgt: “downloadable computer software using artificial intelligence (AI) for creating video games and interactive content,”.

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Een andere aanvraag lijkt juist meer in te spelen op interactie met een AI, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort bot of communicatiemodel: “Research, design, and development of software using artificial intelligence; Artificial intelligence as a service (AIAAS) featuring software using artificial intelligence for analyzing data and interacting with humans.”

Tot op heden heeft Ubisoft nog niets naar buiten gebracht over Motherbrain. Vermoedelijk gaat het hierbij dan ook om een interne werknaam voor het collectieve project. De naam is uiteraard wel opvallend, want hoewel Motherbrain een leuke knipoog naar Metroid is, is de daadwerkelijke Mother Brain, of Mother, niet bepaald een lieverdje. Het personage is immers een AI die zich tegen zijn bedenkers heeft gericht en functioneert als eindbaas in diverse Metroid-games.