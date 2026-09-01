Sinds de komst van de Switch 2 heeft Nintendo al verschillende oudere games van een upgrade naar dit platform voorzien. Soms gratis, vaak ook betalend. Vandaag mogen we echter een game aan die eerste categorie toevoegen!

Pikmin 3 Deluxe krijgt gratis Switch 2-upgrade

Pikmin 3 Deluxe, een heruitgave van de Wii U-game, heeft een update gekregen, waardoor de game er nu beter uit zal zien op de Switch 2. Visueel heeft de game een upgrade gekregen (verwacht scherpere beelden in hogere kwaliteit), maar de game ondersteunt nu ook GameShare. Twee spelers kunnen samen Bingo Battle spelen, zowel online als lokaal.

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Pikmin 3 Deluxe is te spelen op de Switch 1 en 2.