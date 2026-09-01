Pikmin 3 Deluxe krijgt gratis Switch 2-upgrade
Sinds de komst van de Switch 2 heeft Nintendo al verschillende oudere games van een upgrade naar dit platform voorzien. Soms gratis, vaak ook betalend. Vandaag mogen we echter een game aan die eerste categorie toevoegen!
Pikmin 3 Deluxe krijgt gratis Switch 2-upgrade
Pikmin 3 Deluxe, een heruitgave van de Wii U-game, heeft een update gekregen, waardoor de game er nu beter uit zal zien op de Switch 2. Visueel heeft de game een upgrade gekregen (verwacht scherpere beelden in hogere kwaliteit), maar de game ondersteunt nu ook GameShare. Twee spelers kunnen samen Bingo Battle spelen, zowel online als lokaal.
Pikmin 3 Deluxe is te spelen op de Switch 1 en 2.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Review: Pikmin 3 Deluxe - Klein maar fijn Nintendo Switch
Nintendo heeft Pikmin 3 Deluxe uitgegeven. Lees in onze review of deze heruitgave de moeite waard is of dat je deze beter links kunt laten liggen.0 reacties
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Nieuws
Pikmin 3 Deluxe demo nu beschikbaar
Tijdens de Nintendo Treehouse is ook een speelbare demo van Pikmin 3 Deluxe vrijgegeven.0 reacties
Ik heb wel eens een Pikmin game gespeeld en dat was best verslavend. Ideale game om in handheldmodus te spelen.
Waar blijft de Pikmin 4 update 60 fps zou zo chill zijn
Die ga ik meteen even downloaden. De Pikmin games zijn 1 van mijn favoriete Nintendo games.
Ook iets bekend of er een NL taal word toegevoegd? Mijn ma heeft alle pikmin games gespeeld en vond ze geweldig, maar pikmin 3 vond ze het leukst, maar tegelijkertijd erg lastig om te spelen ivm dat het alleen Engels was voor haar.