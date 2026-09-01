Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Pikmin 3 Deluxe krijgt gratis Switch 2-upgrade

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Sinds de komst van de Switch 2 heeft Nintendo al verschillende oudere games van een upgrade naar dit platform voorzien. Soms gratis, vaak ook betalend. Vandaag mogen we echter een game aan die eerste categorie toevoegen!

Pikmin 3 Deluxe krijgt gratis Switch 2-upgrade

Pikmin 3 Deluxe, een heruitgave van de Wii U-game, heeft een update gekregen, waardoor de game er nu beter uit zal zien op de Switch 2. Visueel heeft de game een upgrade gekregen (verwacht scherpere beelden in hogere kwaliteit), maar de game ondersteunt nu ook GameShare. Twee spelers kunnen samen Bingo Battle spelen, zowel online als lokaal.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Pikmin 3 Deluxe is te spelen op de Switch 1 en 2.

Bron: Nintendo
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 331 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Pikmin 3 Deluxe
Pikmin 3 Deluxe

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo EAD

Uitgever

Nintendo

Release

26 juli 2013

Platforms

NSW
Lees meer
Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ik heb wel eens een Pikmin game gespeeld en dat was best verslavend. Ideale game om in handheldmodus te spelen.

0
Avatar fpsbig
fpsbig
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Waar blijft de Pikmin 4 update 60 fps zou zo chill zijn

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Die ga ik meteen even downloaden. De Pikmin games zijn 1 van mijn favoriete Nintendo games.

1
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Ook iets bekend of er een NL taal word toegevoegd? Mijn ma heeft alle pikmin games gespeeld en vond ze geweldig, maar pikmin 3 vond ze het leukst, maar tegelijkertijd erg lastig om te spelen ivm dat het alleen Engels was voor haar.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord