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gamescom 2026

Pikmin 4 krijgt Switch 2-upgrade met Dandori Academy-modus

Door Rudy Wijnberg
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Tijdens de Nintendo Direct van 9 september is er aardig wat tijd besteed aan Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition. De game uit ... krijgt op 12 november 2026 een betaalde Nintendo Switch 2-upgrade en verschaft daarmee ook direct toegang tot de Dandori Academy.

Dat een Switch 2-upgrade voor Pikmin 4 in de maak is, is al even bekend. Nu presenteert Nintendo echter de eerste details van de aankomende upgrade. Naast grafische en performance-upgrades voorziet de upgrade ook in voice controls. Hierdoor kun je Oatchi bijvoorbeeld complimentjes en opdrachten geven. De upgrade gaat eveneens gepaard met de Dandori Academy.

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De Dandori Academy is een compleet nieuwe modus waarin we flink op de proef worden gesteld. Deze additionele modus daagt spelers uit om zo efficiënt en snel mogelijk een bepaalde doelstelling te behalen. Doe je dat snel genoeg, dan verdien je medailles waarmee je kunt pronken op het leaderboard. Dat doen we in zogeheten exams, waarvan er in totaal 72 verschijnen.

Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy verschijnt op 12 november 2026 voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2562 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pikmin 4
Pikmin 4

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo EAD

Uitgever

Nintendo

Release

21 juli 2023

Platforms

NSW
NS2
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Reacties
Avatar Gonads
Gonads
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Compleet overbodig mijns inziens, heb 4 met heel veel plezier gespeeld en kan me echt niet bedenken dat dit nodig is.

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