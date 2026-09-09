Persona 4 Revival en Persona 6 komen naar Nintendo Switch 2

We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig zien we tegen het einde van de Nintendo Direct toch nog wat van Persona. Sterker nog, Persona komt twee keer voorbij! Naast de aankondiging van Persona 4 Revival voor Nintendo Switch 2 krijgen we namelijk ook wat nieuwe beelden van Persona 6 te zien!

Op 20 mei 2027 kunnen we inschakelen op de ‘Midnight Channel’. Persona 4 Revival staat gepland voor een release op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar verschijnt nu dus ook voor Nintendo Switch 2. Helaas wel iets later dan de andere versies, maar dat mag de pret niet drukken.

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De meeste hype komt echter voort uit de aankondiging van Persona 6 voor Nintendo Switch 2. In de dertig seconden durende trailer krijgen we echter alleen wat krantenknipsels te zien. Vooralsnog blijft de aankomende Persona-game gehuld in mysterie.

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Wanneer Persona 6 verschijnt, is helaas onbekend. Persona 4 Revival verschijnt op 20 mei 2027 voor Nintendo Switch 2.