Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Persona 4 Revival en Persona 6 komen naar Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig zien we tegen het einde van de Nintendo Direct toch nog wat van Persona. Sterker nog, Persona komt twee keer voorbij! Naast de aankondiging van Persona 4 Revival voor Nintendo Switch 2 krijgen we namelijk ook wat nieuwe beelden van Persona 6 te zien!

Op 20 mei 2027 kunnen we inschakelen op de ‘Midnight Channel’. Persona 4 Revival staat gepland voor een release op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar verschijnt nu dus ook voor Nintendo Switch 2. Helaas wel iets later dan de andere versies, maar dat mag de pret niet drukken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De meeste hype komt echter voort uit de aankondiging van Persona 6 voor Nintendo Switch 2. In de dertig seconden durende trailer krijgen we echter alleen wat krantenknipsels te zien. Vooralsnog blijft de aankomende Persona-game gehuld in mysterie.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wanneer Persona 6 verschijnt, is helaas onbekend. Persona 4 Revival verschijnt op 20 mei 2027 voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2562 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Zoals eigenlijk wel verwacht dat ze gewoon gingen komen. Was eerder verbaasd als het niet gebeurde.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord