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Overzicht: Dit zijn zes nieuwe features in Persona 4 Revival

Door Rudy Wijnberg
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Tijdens Summer Game Fest 2026 zagen we de aankondiging van niet één, maar twee Persona-games. Naast de aankondiging van Persona 6 zagen we namelijk ook remake Persona 4 Revival voorbijkomen. De remake beschikt over een flink aantal nieuwe features waar Atlus ons even doorheen loopt.

In onderstaande New Features-video introduceert ontwikkelaar Atlus zes nieuwe functionaliteiten voor Persona 4 Revival. De game speelt exact zoals je verwacht, maar kent mechanics die we eerder hebben gezien in nieuwere delen. Zo kunnen we nu splash damage aanrichten met 'Send Flying'. Tevens kunnen we beurten doorgeven aan party members middels 'Baton Pass'. De game is eveneens voorzien van twee meters. In P4R kunnen we namelijk 'Prime Time' activeren, waardoor skills tijdelijk geen cost kennen en enemy resistance komt te vervallen. Ga je echter voor de kill, dan kan je 'Series Finale' inschakelen, waarmee je een dodelijke aanval voor flinke damage loslaat.

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Uiteraard is de game op grafisch en audiotechnisch gebied onder handen genomen. Zo zijn er meer voice lines opgenomen, waardoor nieuwe Social Links meer persoonlijkheid aan de cast geven. Persona-componist Ryota Kozuka heeft ook nog nieuwe muziek opgenomen en eerdere tracks voorzien van een nieuw geluid. Deze tracks zijn ingezongen door Shiori Sasuki, een Japanse zangeres die stevig aan de weg aan het timmeren is.

Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game komt ook naar Xbox Game Pass.

Bron: Atlus
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

18 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 13:14

Had ook al gehoord dat ze alles wat door maar iemand als risqué gezien kan worden door de censuur machine hebben gegooid, dus ik ben wat verzuurd op deze remake.

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