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gamescom 2026

Persona 4 Revival laat zich opnieuw zien

Door Simon Verbeke
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Volgend jaar keert een échte JRPG-klassieker terug: Persona 4 Revival! Deze remake kreeg ook wat tijd in de schijnwerpers tijdens de XBOX-presentatie op gamescom.

Nieuwe Persona 4 Revival-trailer focust zich op het verhaal

De nieuwste trailer voor Persona 4 Revival zit bomvol beelden. Het mysterie van Inaba keert terug: er gebeuren vreemde moorden in dit stadje en het is aan jou en je vrienden om uit te dokteren wat er precies aan de hand is. Uiteraard moet je terwijl ook gewoon genieten van je studentenleven. Dat wil zeggen: vriendjes maken, op uitstap gaan, activiteiten doen, etc. Bekijk de nieuwe beelden hieronder.

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Persona 4 Revival verschijnt op 18 februari 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.

Bron: Atlus
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 323 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

18 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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