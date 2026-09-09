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gamescom 2026

Er gaat een nieuwe wereld open in Kirby and the World Beyond

Door Hannah Herzberg
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De Nintendo Direct werd ontzettend schattig afgesloten: Kirby is er weer en hij verkent niet alleen zijn wereld, maar ontdekt dat achter de gewone horizon nog een hele andere dimensie schuilgaat.

De schattige roze bol wordt 35 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe release. Van wat we te zien krijgen, is Kirby and the World Beyond een openwereld-3D-avonturengame waarin de schattige blob rent, springt en vliegt door niet alleen zijn eigen wereld. Na een bijzonder intens gevecht tegen de ultieme beruchte pinguïn King Dedede vliegt het gevogelte tegen de hemel aan, waardoor er een groot gat ontstaat. Is er nog een wereld achter alles wat Kirby in 35 jaar heeft verkend?

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Kun je geen genoeg krijgen van vliegende Kirby’s? Dan zijn Sword Kirby & Dragoon en Noir Dedede & Hydra vanaf 12 november als amiibo’s beschikbaar. Verder krijgt het titelmenu van Kirby Air Riders tijdens een aankomend evenement een modieuze update, waarbij je mooie prijzen en beloningen kunt winnen. Wanneer dit evenement precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

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Kirby and the World Beyond verschijnt van de lente 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 11 reviews 119 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Kirby and the World Beyond
Kirby and the World Beyond

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

-

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Ik ben nieuwsgierig maar gezien wat er volgend jaar al op de planning staat wordt het voor mij een middenmoter

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden bewerkt

Ik hou van Kirby, maar ik heb meestal een hekel aan open wereld, maar we gaan het wel zien. De vorige game was top, Forgotten Land

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Kirby and the forgotten land was schitterend dus kijk hier ook erg naar uit.

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Heb erg genoten van Kirby and the Forgotten Land, en dit zag er ook weer leuk uit. Ik weet alleen niet of ik de meer open levelstructuur wat ga vinden, ik houd voor dit soort games meestal meer van iets lineairders.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
4 uur geleden bewerkt

Ook weer open wereld of grote open areas. Heeft Nintendo een alle grote 3d games moeten open wereld/grote open ruimte zijn. Daarbij wel Kirby zijn verjaardag vieren maar niet die van Donkey Kong kan echt niet Nintendo. Maar goed hopelijk slaan ze volgend jaar een keer niet de februari direct over. Maar ik werd van deze Kirby niet heel warm.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Zag er er wel oke uit en gameplay lijkt ook wel weer goed te wezen. Alleen voor mijn gevoel beetje veel Kirby de laatste tijd. Niet perse heel erg, maar had graag ook wel weer een ander personage gezien.

2
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