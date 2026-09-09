Er gaat een nieuwe wereld open in Kirby and the World Beyond
De Nintendo Direct werd ontzettend schattig afgesloten: Kirby is er weer en hij verkent niet alleen zijn wereld, maar ontdekt dat achter de gewone horizon nog een hele andere dimensie schuilgaat.
De schattige roze bol wordt 35 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe release. Van wat we te zien krijgen, is Kirby and the World Beyond een openwereld-3D-avonturengame waarin de schattige blob rent, springt en vliegt door niet alleen zijn eigen wereld. Na een bijzonder intens gevecht tegen de ultieme beruchte pinguïn King Dedede vliegt het gevogelte tegen de hemel aan, waardoor er een groot gat ontstaat. Is er nog een wereld achter alles wat Kirby in 35 jaar heeft verkend?
Kun je geen genoeg krijgen van vliegende Kirby’s? Dan zijn Sword Kirby & Dragoon en Noir Dedede & Hydra vanaf 12 november als amiibo’s beschikbaar. Verder krijgt het titelmenu van Kirby Air Riders tijdens een aankomend evenement een modieuze update, waarbij je mooie prijzen en beloningen kunt winnen. Wanneer dit evenement precies plaatsvindt, is nog niet bekend.
Kirby and the World Beyond verschijnt van de lente 2027 voor de Nintendo Switch 2.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Overzicht
Nintendo Direct 9 september 2026 - alle aankondigingen
Heb je de Nintendo Direct van 9 september 2026 gemist? Geen probleem. Wij zetten alle games en aankondigingen voor je op een rij.1 reactie
-
Gameplay
Update Bereid je voor op de launch van Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave kruipt langzaam naar de release toe en daar hoort natuurlijk een bombastische gameplaytrailer bij. Check het hier!1 reactie
-
Trailer
Vergeet niet dat Final Fantasy VII Revelation naar de Switch 2 komt
Square Enix stoomt Final Fantasy VII Revelation klaar voor de release. Tijdens de Nintendo Direct wordt nogmaals benadrukt dat de JRPG op de Switch 2...2 reacties
-
Trailer
JRPG Eternal Anima aangekondigd tijdens Nintendo Direct
Eternal Anima is de nieuwe JRPG van Marvelous dat eerst werd onthuld onder de werktitel Project Life. De game verschijnt begin maart.0 reacties
Ik ben nieuwsgierig maar gezien wat er volgend jaar al op de planning staat wordt het voor mij een middenmoter
Ik hou van Kirby, maar ik heb meestal een hekel aan open wereld, maar we gaan het wel zien. De vorige game was top, Forgotten Land
Kirby and the forgotten land was schitterend dus kijk hier ook erg naar uit.
Heb erg genoten van Kirby and the Forgotten Land, en dit zag er ook weer leuk uit. Ik weet alleen niet of ik de meer open levelstructuur wat ga vinden, ik houd voor dit soort games meestal meer van iets lineairders.
Ook weer open wereld of grote open areas. Heeft Nintendo een alle grote 3d games moeten open wereld/grote open ruimte zijn. Daarbij wel Kirby zijn verjaardag vieren maar niet die van Donkey Kong kan echt niet Nintendo. Maar goed hopelijk slaan ze volgend jaar een keer niet de februari direct over. Maar ik werd van deze Kirby niet heel warm.
Zag er er wel oke uit en gameplay lijkt ook wel weer goed te wezen. Alleen voor mijn gevoel beetje veel Kirby de laatste tijd. Niet perse heel erg, maar had graag ook wel weer een ander personage gezien.