Er gaat een nieuwe wereld open in Kirby and the World Beyond

De Nintendo Direct werd ontzettend schattig afgesloten: Kirby is er weer en hij verkent niet alleen zijn wereld, maar ontdekt dat achter de gewone horizon nog een hele andere dimensie schuilgaat.

De schattige roze bol wordt 35 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe release. Van wat we te zien krijgen, is Kirby and the World Beyond een openwereld-3D-avonturengame waarin de schattige blob rent, springt en vliegt door niet alleen zijn eigen wereld. Na een bijzonder intens gevecht tegen de ultieme beruchte pinguïn King Dedede vliegt het gevogelte tegen de hemel aan, waardoor er een groot gat ontstaat. Is er nog een wereld achter alles wat Kirby in 35 jaar heeft verkend?

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Kun je geen genoeg krijgen van vliegende Kirby’s? Dan zijn Sword Kirby & Dragoon en Noir Dedede & Hydra vanaf 12 november als amiibo’s beschikbaar. Verder krijgt het titelmenu van Kirby Air Riders tijdens een aankomend evenement een modieuze update, waarbij je mooie prijzen en beloningen kunt winnen. Wanneer dit evenement precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

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Kirby and the World Beyond verschijnt van de lente 2027 voor de Nintendo Switch 2.