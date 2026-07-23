Marvel's Wolverine storytrailer zit propvol mutanten

Wie zit er klaar voor voor nog meer beeldmateriaal van Marvel's Wolverine? Insomniac heeft een flink aantal cutscenes bij elkaar geraapt en netjes samengevat in een storytrailer voor de PlayStation 5-exclusive. Start de teller, want de game zit propvol mutanten. Hoeveel weet jij te spotten?

Het is wellicht één van de meest geanticipeerde games van het jaar. Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor PlayStation 5, maar tot voor kort bleef de informatie schaars. Tot nu dan, want in onderstaande trailer zien we een flinke opzet van het verhaal voorbijkomen. Daarnaast lijkt er een speciale rol voor Jean Grey, oftewel Phoenix, weggelegd. Een over-the-shoulder-shot doet zelfs suggereren dat het personage speelbaar is.

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Samen met Jean dient Wolverine een flink aantal slechteriken van zich af te slaan. Zo zien we Bolivar Trask, Sabretooth, Omega Red, Lady Deathstrike en meer personages, zoals Mystique, voorbijkomen. Eén van Wolverines vijanden lijkt echter Wolverine zelf te zijn. Regelmatig zien we Wolverine namelijk de controle over zichzelf verliezen, waardoor het beest in hem naar boven komt.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Welke mutanten hoop jij allemaal terug te zien in de game? Laat het weten in de comments!