Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Marvel's Wolverine storytrailer zit propvol mutanten

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Wie zit er klaar voor voor nog meer beeldmateriaal van Marvel's Wolverine? Insomniac heeft een flink aantal cutscenes bij elkaar geraapt en netjes samengevat in een storytrailer voor de PlayStation 5-exclusive. Start de teller, want de game zit propvol mutanten. Hoeveel weet jij te spotten?

Het is wellicht één van de meest geanticipeerde games van het jaar. Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september voor PlayStation 5, maar tot voor kort bleef de informatie schaars. Tot nu dan, want in onderstaande trailer zien we een flinke opzet van het verhaal voorbijkomen. Daarnaast lijkt er een speciale rol voor Jean Grey, oftewel Phoenix, weggelegd. Een over-the-shoulder-shot doet zelfs suggereren dat het personage speelbaar is.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Samen met Jean dient Wolverine een flink aantal slechteriken van zich af te slaan. Zo zien we Bolivar Trask, Sabretooth, Omega Red, Lady Deathstrike en meer personages, zoals Mystique, voorbijkomen. Eén van Wolverines vijanden lijkt echter Wolverine zelf te zijn. Regelmatig zien we Wolverine namelijk de controle over zichzelf verliezen, waardoor het beest in hem naar boven komt.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Welke mutanten hoop jij allemaal terug te zien in de game? Laat het weten in de comments!

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2193 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord