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Alleen Wolverine is speelbaar in Marvel's Wolverine

Door Bram Noteboom
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Nee, dit is geen kopje van De Speld. In Marvel's Wolverine speel je daadwerkelijk alleen als Wolverine, al was dat nog niet zo voor de hand liggend.

De aankomende superheldengame komt namelijk uit de gamekeuken van Insomniac Games. Je kent ze wellicht van Sunset Overdrive, Ratchet & Clank, maar ze zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de recente Marvel's Spider-Man-games. Mocht je deze games gespeeld hebben, dan weet je (zonder al te veel te verklappen) dat je niet constant als Peter Parker te werk gaat. In Marvel's Wolverine wordt dit trucje niet herhaald. Er ontstonden geruchten of andere mutanten, zoals Jean Grey, speelbaar zouden worden, maar hiervan is geen sprake. In de actiegame ga je alleen als Logan aan de slag en maak je er een bloederige rotzooi van.

Wolverine playable personages PS5

Marvel's Wolverine is beschikbaar vanaf 15 september exclusief voor de PlayStation 5. Daarnaast wordt er een Marvel Wolverine's Limited Edition PS5 en Dualsense uitgebracht voor de liefhebber.

Bron: Gamesradar
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 19:58

Jammer, van wat ik er tot zover van heb gezien zou een beetje afwisseling geen kwaad kunnen. Dat MJ bij Spiderman niet werkte hoeft geen reden te zijn om het hier met een interresant character te proberen.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 04:59

Eerste previews gezien zijn weer erg goed. Dit wordt top in september!

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
3 dagen geleden om 14:51

Als het dan maar niet te repetitieve combat wordt met alleen Wolverine.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:44

Haha oké dan!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
3 dagen geleden om 12:37

Komt er van jullie nog een hands on of hebben jullie die niet gecheckt?

0
Avatar Batojunia
Batojunia
lvl2 Journey Awaits!
3 dagen geleden om 11:38

Dat is goed nieuws! Die MJ missies uit Spider-man vond ik ook maar vervelend

3
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
3 dagen geleden om 10:43

Geen MJ missies zoals in Spider-Man 1/2?!?! :o

Haha beter zo, het is een Wolverine game dus logisch.

0
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