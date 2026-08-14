Alleen Wolverine is speelbaar in Marvel's Wolverine
Nee, dit is geen kopje van De Speld. In Marvel's Wolverine speel je daadwerkelijk alleen als Wolverine, al was dat nog niet zo voor de hand liggend.
De aankomende superheldengame komt namelijk uit de gamekeuken van Insomniac Games. Je kent ze wellicht van Sunset Overdrive, Ratchet & Clank, maar ze zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de recente Marvel's Spider-Man-games. Mocht je deze games gespeeld hebben, dan weet je (zonder al te veel te verklappen) dat je niet constant als Peter Parker te werk gaat. In Marvel's Wolverine wordt dit trucje niet herhaald. Er ontstonden geruchten of andere mutanten, zoals Jean Grey, speelbaar zouden worden, maar hiervan is geen sprake. In de actiegame ga je alleen als Logan aan de slag en maak je er een bloederige rotzooi van.
Marvel's Wolverine is beschikbaar vanaf 15 september exclusief voor de PlayStation 5. Daarnaast wordt er een Marvel Wolverine's Limited Edition PS5 en Dualsense uitgebracht voor de liefhebber.
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Jammer, van wat ik er tot zover van heb gezien zou een beetje afwisseling geen kwaad kunnen. Dat MJ bij Spiderman niet werkte hoeft geen reden te zijn om het hier met een interresant character te proberen.
Eerste previews gezien zijn weer erg goed. Dit wordt top in september!
Als het dan maar niet te repetitieve combat wordt met alleen Wolverine.
Haha oké dan!
Komt er van jullie nog een hands on of hebben jullie die niet gecheckt?
Dat is goed nieuws! Die MJ missies uit Spider-man vond ik ook maar vervelend
Geen MJ missies zoals in Spider-Man 1/2?!?! :o
Haha beter zo, het is een Wolverine game dus logisch.