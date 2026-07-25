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Lange autorit? Luister dan het SDCC Marvel's Wolverine panel

Door Rudy Wijnberg
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Heb je de kofferbak volgeladen voor een lange autorit, of ga je lekker bakken op het strand? Wellicht is een luistersessie van het Marvel's Wolverine – Deep Cuts Panel vanaf San Diego Comic-Con wel iets voor je.

Het is je vast niet ontgaan, maar San Diego Comic-Con is momenteel gaande. Dat betekent dat we een lading aan trailers, maar ook een flink aantal panels te zien krijgen. Die panels bieden vaak uitstekend voer voor een podcastmomentje dat je lekker onderweg naar Frankrijk of een ander nabijgelegen land kunt beluisteren. Zo ook het panel over Marvel's Wolverine, waarin we een kijkje achter de schermen krijgen van Insomniac Games' creative director Marcus Smith, narrative director Walt Williams, project director Jess Reiner-Reed, Wolverine-acteur Liam McIntyre en Jean Grey-actrice Krizia Bajos.

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Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. Is luisteren, net als bij mijn vrouw, niet zozeer je ding? Check dan nu de Marvel's Wolverine-storytrailer!

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 338 reviews 2177 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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