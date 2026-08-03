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Gerucht: God of War-serie lijkt Atreus en Thrud te recasten voor seizoen 2

Door Jolien Mauritsz
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De God of War-serie lijkt in het tweede seizoen opnieuw met andere gezichten te maken te krijgen. Volgens MP1st is er een casting call opgedoken voor oudere versies van Atreus en Thrud, omdat het verhaal richting de gebeurtenissen van God of War Ragnarök beweegt.

In het eerste seizoen worden Atreus en Thrud gespeeld door Callum Vinson en Island Austin. Voor seizoen 2 zouden de personages echter enkele jaren ouder moeten zijn. De nieuwe casting call zoekt naar acteurs tussen de 14 en 17 jaar, terwijl de eerdere rollen meer gericht waren op kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Volgens MP1st worden in de casting call de namen Joshua en Ruth gebruikt, maar zouden die staan voor Atreus en Thrud. Dat soort schuilnamen worden vaker gebruikt bij producties om spoilers of vroege details af te schermen. In dit geval lijkt de link vrij logisch, aangezien Atreus een centrale rol speelt in het verhaal en Thrud belangrijker wordt zodra Ragnarök in beeld komt. Eerder werd al bekend dat Ryan Hurst, Kratos speelde, werd vervangen na een blessure. Bij Atreus en Thrud lijkt de reden een stuk simpeler: de personages moeten in het volgende seizoen een aantal jaar ouder zijn.

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Als het gerucht klopt, lijkt seizoen 2 van God of War dus een sprong vooruit te maken in de tijd. Daarmee zou de serie dichter bij de gebeurtenissen van God of War Ragnarök komen te liggen. Voor fans betekent dat waarschijnlijk meer focus op Atreus, zijn groei en de grotere rol die de Noordse goden in het verhaal gaan spelen.

Bron: MP1ST
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1469 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar Paasei
Paasei
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Als seizoen 1 gewoon het verhaal is van GoW in het noorden, kan het best oké zijn. Een focus op Atreus in seizoen 2 is zonde van de tijd. Ik werd er in de game al gek van.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Seizoen 1 is nog niet uit of we gaan al door hahah, tja oké dan.

2
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
3 uur geleden

Kom eerst maar met season 1. Lijkt me tof!

3
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