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Amazon moet Kratos recasten voor God of War-serie na blessure

Door Rudy Wijnberg
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De Amazon God of War-serie moet worden voorzien van een nieuwe Kratos. Ryan Hurst, bekend van Sons of Anarchy en Remember the Titans, heeft een flinke blessure opgelopen tijdens het uitvoeren van een stunt. Hierdoor is Hurst niet langer in staat om de rol van Kratos te vervullen.

Hoewel de productie al aardig onderweg is, is Amazon genoodzaakt om de reeds gefilmde scènes over te doen. Ryan Hurst heeft namelijk tijdens het uitvoeren van een stunt een van zijn biceps gescheurd. Tenminste, als we TMZ mogen geloven. Volgens Deadline zouden de opnames hierdoor tot minstens 2027 stilgelegd moeten worden. Dat heeft regisseur Donald D. Moore doen besluiten om de rol van Kratos te recasten.

Amazon Prime Video God of War2Amazon

Hoewel het nooit leuk is wanneer een acteur een heftige blessure oploopt, kan dit zomaar positief uitpakken. De initiële foto's van de God of War-seriewerden immers niet met gejubel ontvangen. Wie de rol van Hurst overneemt, is vooralsnog onbekend.

Bron: TMZ
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2165 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
40 minuten geleden

Misschien zou Jason Statham een vervanger kunnen zijn? Hij heeft er de norse kale kop voor in ieder geval. Al denk ik niet dat hij de emotionele dramatische scenes genoeg gewicht kan geven, en hij mist een bulderende stem.

Misschien Jason Momoa dan?

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
46 minuten geleden

Balen voor hem. Benieuwd hoe ze dit oplossen.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
50 minuten geleden

Maarrr wie dan wel?! Ik zeg ook The Dutch Giant zelf!

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
1 uur geleden

Hier cast je toch gewoon Olivier Richters aka The Dutch Giant voor?

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Triple H bellen dus, The Rock heeft vast zijn nummer nog wel ergens. Die gromt al automatisch als hij praat, dus de perfecte casting.

2
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Een geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen :')

1
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