Amazon moet Kratos recasten voor God of War-serie na blessure

De Amazon God of War-serie moet worden voorzien van een nieuwe Kratos. Ryan Hurst, bekend van Sons of Anarchy en Remember the Titans, heeft een flinke blessure opgelopen tijdens het uitvoeren van een stunt. Hierdoor is Hurst niet langer in staat om de rol van Kratos te vervullen.

Hoewel de productie al aardig onderweg is, is Amazon genoodzaakt om de reeds gefilmde scènes over te doen. Ryan Hurst heeft namelijk tijdens het uitvoeren van een stunt een van zijn biceps gescheurd. Tenminste, als we TMZ mogen geloven. Volgens Deadline zouden de opnames hierdoor tot minstens 2027 stilgelegd moeten worden. Dat heeft regisseur Donald D. Moore doen besluiten om de rol van Kratos te recasten.

Amazon

Hoewel het nooit leuk is wanneer een acteur een heftige blessure oploopt, kan dit zomaar positief uitpakken. De initiële foto's van de God of War-seriewerden immers niet met gejubel ontvangen. Wie de rol van Hurst overneemt, is vooralsnog onbekend.