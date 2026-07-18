Ontslagen bij ZA/UM Studio na teleurstellende Zero Parades-launch

De release van Zero Parades werd gevierd met positieve reviews, maar dat heeft geen direct resultaat opgeleverd. ZA/UM Studio moet in het personeel snijden.

ZA/UM Studio, de uitgever achter de break-out hit Disco Elysium, geeft dit aan via social media. Ondanks het feit dat Zero Parades kon rekenen op een buitengewoon positieve receptie van zowel spelers als de pers, is het niet genoeg gebleken om ook daadwerkelijk rendabel te zijn. Hierdoor zijn 32 medewerkers hun baan kwijtgeraakt. ZA/UM Studio laat weten dat ze stuk voor stuk een grote impact hebben gemaakt op de game en de studio an sich. Ze blijven als ontwikkelaar operationeel, maar wel met een kleiner personeelsbestand. Normaliter is er veel empathie te vinden, maar in het geval van ZA/UM Studio is het wisselend gezien de controversie rondom de originele ontwikkelaars van Disco Elysium. Er heeft namelijk een behoorlijke vechtscheiding plaatsgevonden tussen de twee partijen, waardoor de fanbase verdeeld raakte.

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Zero Parades is nu beschikbaar voor de pc. De game komt op een later moment naar de PlayStation 5.