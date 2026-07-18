Ontslagen bij ZA/UM Studio na teleurstellende Zero Parades-launch
De release van Zero Parades werd gevierd met positieve reviews, maar dat heeft geen direct resultaat opgeleverd. ZA/UM Studio moet in het personeel snijden.
ZA/UM Studio, de uitgever achter de break-out hit Disco Elysium, geeft dit aan via social media. Ondanks het feit dat Zero Parades kon rekenen op een buitengewoon positieve receptie van zowel spelers als de pers, is het niet genoeg gebleken om ook daadwerkelijk rendabel te zijn. Hierdoor zijn 32 medewerkers hun baan kwijtgeraakt. ZA/UM Studio laat weten dat ze stuk voor stuk een grote impact hebben gemaakt op de game en de studio an sich. Ze blijven als ontwikkelaar operationeel, maar wel met een kleiner personeelsbestand. Normaliter is er veel empathie te vinden, maar in het geval van ZA/UM Studio is het wisselend gezien de controversie rondom de originele ontwikkelaars van Disco Elysium. Er heeft namelijk een behoorlijke vechtscheiding plaatsgevonden tussen de twee partijen, waardoor de fanbase verdeeld raakte.
Zero Parades is nu beschikbaar voor de pc. De game komt op een later moment naar de PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
ZA/UM's ZERO PARADES: For Dead Spies verschijnt in mei
ZERO PARADES: For Dead Spies, de nieuwste game van Disco Elysium-ontwikkelaar ZA/UM, heeft een releasedatum. De game verschijnt in mei voor pc en Steam...0 reacties
-
Trailer
Gameplaybeelden Zero Parades - For Dead Spies getoond
De verhaal gedreven RPG Zero Parades - For Dead Spies van studio ZA/UM kreeg tijdens State of Play de tijd voor het presenteren van een nieuwe...0 reacties
-
Trailer
Zero Parades maakt diens World Premiere op gamescom
Zero Parades is de nieuwe tactische CRPG van ZA/UM en belooft een intrigerend avontuur vol spionage en geheimen. Waar de nodige intriges op je wachten.0 reacties