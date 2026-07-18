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Ontslagen bij ZA/UM Studio na teleurstellende Zero Parades-launch

Door Bram Noteboom
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De release van Zero Parades werd gevierd met positieve reviews, maar dat heeft geen direct resultaat opgeleverd. ZA/UM Studio moet in het personeel snijden.

ZA/UM Studio, de uitgever achter de break-out hit Disco Elysium, geeft dit aan via social media. Ondanks het feit dat Zero Parades kon rekenen op een buitengewoon positieve receptie van zowel spelers als de pers, is het niet genoeg gebleken om ook daadwerkelijk rendabel te zijn. Hierdoor zijn 32 medewerkers hun baan kwijtgeraakt. ZA/UM Studio laat weten dat ze stuk voor stuk een grote impact hebben gemaakt op de game en de studio an sich. Ze blijven als ontwikkelaar operationeel, maar wel met een kleiner personeelsbestand. Normaliter is er veel empathie te vinden, maar in het geval van ZA/UM Studio is het wisselend gezien de controversie rondom de originele ontwikkelaars van Disco Elysium. Er heeft namelijk een behoorlijke vechtscheiding plaatsgevonden tussen de twee partijen, waardoor de fanbase verdeeld raakte.

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Zero Parades is nu beschikbaar voor de pc. De game komt op een later moment naar de PlayStation 5.

Bron: ZA/UM Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5165 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Zero Parades
Zero Parades

Ontwikkelaar

ZA/UM

Uitgever

ZA/UM

Release

21 mei 2026

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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