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Nostalgische trailer Fortnite: Override zit vol 16-bit klassiekers

Door Rudy Wijnberg
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Fortnite: Override is officieel uit de doeken gedaan en het blijkt dat het aankomende seizoen boordevol klassieke games zit. Zo benadrukken Fortnite en Studio 64 Bits dit nogmaals in de Fortnite: Override Battle Pass-trailer. In de nieuwe trailer zien we namelijk een prachtige 16-bit-artstyle waarin onder andere Sonic en Tails als onderdeel van de Battle Pass voorkomen.

Fortnite: Override moet middels meerdere dimensies diverse old-school gamingfranchises aan elkaar knopen. In onderstaande trailer van Studio 64 Bits zien we bijvoorbeeld hoe Jonesy diverse franchises aandoet tijdens zijn zoektocht naar Geno. Helaas gaan we de artstyle in de game zelf niet terugzien, maar het blijft een leuke ode. De Battle Pass sluit af met de onthulling van een aantal personages die hoogstwaarschijnlijk te ontgrendelen zijn middels de betaalde Battle Pass. Welke onderdelen we in Fortnite: Override's Battle Pass nog meer terugzien, blijft vooralsnog onbekend.

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Fortnite: Override gaat op 20 augustus 2026 van start. Gecharmeerd van de animatie geproduceerd door Studio 64 Bits? Bekijk dan meer materiaal op het Studio 64 Bits YouTube-kanaal of krijg een kijkje achter de schermen via 64 Bits' Patreon.

Bron: Fortnite
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
20 uur geleden

Als je deze stijl leuk vindt, check zijn YouTube channel 64bits !!

2
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
20 uur geleden

Mega trots op mijn maatje die deze trailer heeft gemaakt!!! :D

4
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