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gamescom 2026

Populaire anime The Apothecary Diaries krijgt een eigen game

Door Simon Verbeke
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Als je de laatste jaren de animewereld wat hebt gevolgd, dan is de kans best groot dat je wel eens van The Apothecary Diaries hebt gehoord. Deze anime (gebaseerd op de gelijknamige light novel) was een regelrechte hit, mede te danken aan het geweldige hoofdpersonage Maomao. Het was een kwestie van tijd vooraleer deze reeks ook een consolegame kreeg en voila!

Mysteries oplossen in The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Deze game zal een nieuw verhaal vertellen binnenin het universum van de reeks, dat werd geschreven in samenwerking met Hyūganatsu (de schrijver van de light novels). Het wordt dus, met andere woorden, geen hervertelling van de anime. Je speelt als Maomao die allerlei mysteries moet zien op te lossen in het paleis. Verzamel grondstoffen, maak medicijnen en vind de oorsprong van de vreemde incidenten die plaatsvinden. Je zal je innerlijke detective moeten bovenhalen als je de waarheid achter de cases wilt ontrafelen. De eerste trailer check je hier.

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The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother staat gepland voor een release in het begin van 2027. De game zal verschijnen op de PlayStation 5, Nintendo Switch 1 & 2 en pc.

Bron: Koei Tecmo
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 345 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Hele goede anime voor wie dat interesseert, maar een game heb ik niet echt behoefte aan haha.

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