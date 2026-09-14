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Duik nu in het verhaal van Ace Combat 8: Wings of Theve

Door Rudy Wijnberg
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Ace Combat 8 pakt flink uit. Niet alleen qua multiplayer, maar ook op het gebied van verhaal. Zo bleek al uit ons interview met Project Aces en zo zien we ook terug in onderstaande Ace Combat 8: Wings of Theve-storytrailer!

Leugens, samenzweringen en roddels. We hebben het niet over menig talkshow, maar over het verhaal van Ace Combat 8: Wings of Theve. De aankomende dogfighter van Bandai Namco staat op menig vluchtradar (sorry, not sorry) en onderstaande storytrailer laat wederom zien waarom. De game komt met een groot verhaal waarin we voor het eerst alles vanuit first-personperspectief beleven. Of dat echter goed uitpakt, ontdekken we helaas pas bij release.

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Op 2 oktober 2026 verschijnt Ace Combat 8: Wings of Theve voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2598 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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