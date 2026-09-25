Embark Studios werkt aan PvE modus voor ARC Raiders

Speel jij liever met dan tegen anderen, dan is er goed nieuws vanuit Embark Studios voor ARC Raiders. Komende maand wordt er namelijk gewerkt aan het testen van een PvE matchmaking toggle, waardoor je de game ook coöperatief kunt spelen.

Embark Studios is maar druk met ARC Raiders, want naast de nieuwe The Frozen Trail update, wordt er komende maand ook gewerkt aan het testen van een heuse PvE-modus voor de populaire shooter. Het gaat hierbij om een PvE matchmaking toggle, waarmee je dus kunt kiezen om de game coöperatief te spelen in plaats van het competitieve PvPvE. Van 13 tot en met 20 oktober van dit jaar kunnen spelers gebruikmaken van deze nieuwe functionaliteit en dus kiezen tussen de klassieke PvPvE-ervaring of de PvE-mogelijkheid. Bij deze laatste optie kunnen spelers elkaar geen schade toebrengen en ligt de focus dus puur en alleen op de co-op gameplay. Je kunt deze sessies zowel alleen, als in duo's of trio's joinen.

Mocht je tussendoor toch liever wat meer competitie willen, dan kun je gewoon weer switchen naar de PvPvE-modus. Er zijn echter een aantal kanttekeningen te maken aan deze test. Zo zijn Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate en Frigate uitgesloten van de test omdat deze ontworpen zijn om met een hoge intensiteit te spelen en er op gebouwd zijn dat je onverwacht andere spelers als tegenstander kunt tegenkomen. Ook is er minder loot te vinden dan wanneer je competitief speelt. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke test en wordt de mogelijkheid om samen te spelen na 20 oktober dus weer weggehaald.

De PvE matchmaking toggle wordt in ARC Raiders getest van 13 tot en met 20 oktober en zal daarna weer worden verwijderd. Op basis van de feedback bepaalt Embark Studios vervolgens wat er in de toekomst mee wordt gedaan.