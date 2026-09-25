Asymmetrische horrorgame SAW: Genesis uitgesteld naar 2027

Voor de horrorliefhebber is het misschien een horrorscenario, maar Bloober Team heeft besloten om de Early Access release van SAW: Genesis uit te stellen. Waar de game eigenlijk nog in 2026 uit zou worden gebracht, wordt dit nu verschoven naar begin 2027.

SAW: Genesis is een asymmetrische horrorgame waar drie slachtoffers moeten samenwerken om de Judge te slim af te zijn. Hoewel de gebeurtenissen in de game zich afspelen voor de verhalen die we kennen uit de films, blijft het concept van SAW in deze game fier overeind. Verwacht dus de nodige puzzels waarbij je niet gek moet opkijken als je een deel van je lichaam moet opofferen om nog een kans te maken op overleven.

In een bericht op het officiële X-account voor SAW: Genesis heeft Bloober Team een bericht geplaatst dat de game voor nu wordt uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2027. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de ontwikkelaar graag een ervaring wil leveren die de kwaliteit van de SAW films eer aan doet. Aan de hand van de vele feedback die er over de afgelopen tijd is ontvangen, is Bloober Team van mening dat dat nu nog niet het geval is en daarom is besloten om de release van de Early Access te verplaatsen naar het eerste kwartaal van 2027.

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SAW: Genesis verschijnt in het eerste kwartaal van 2027 in Early Access. Onze Frietrick Meurs was zeer te spreken over zijn ervaring met SAW: Genesis, al had hij ook wel wat bedenkingen.