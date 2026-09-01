Overzicht: Alle Back to Hogwarts Showcase 2026-onthullingen
De trein naar Hogwarts is weer vertrokken, want op 1 september stond de Back to Hogwarts Showcase 2026 op de planning. Tijdens deze presentatie kwamen verschillende aankondigingen uit de Wizarding World voorbij. Denk aan nieuwe edities van de boeken, luisterboeken, updates voor bestaande games, een nieuwe mobiele game en zelfs nieuws rondom Warner Bros. World in Abu Dhabi.
Het grootste nieuws werd alleen nog even bewaard voor later, want morgen verschijnt er een nieuwe trailer van de aankomende Harry Potter-serie. Tot die tijd moeten fans het doen met een flinke lading andere aankondigingen. We zetten de belangrijkste onthullingen voor je op een rij.
Nieuwe trailer van de Harry Potter-serie verschijnt morgen
Laten we meteen met het grootste nieuws beginnen. Tijdens de Back to Hogwarts Showcase 2026 werd bekendgemaakt dat er morgen een nieuwe trailer verschijnt van de aankomende Harry Potter-serie. Fans die hoopten op nieuwe beelden, hoeven dus niet lang meer te wachten. De serie moet de boeken opnieuw naar het scherm brengen en is daarmee een van de grootste projecten binnen de Wizarding World van dit moment. Tijdens de showcase werd alvast vooruitgeblikt via een speciaal interview met David Heyman; de producer die eerder ook betrokken was bij de Harry Potter-films en nu opnieuw meewerkt aan de televisieserie.
In het gesprek met Rhianna Dhillon blikt Heyman terug op vijfentwintig jaar Wizarding World, het vertalen van de boeken naar film en de creatieve teams die hebben geholpen om Hogwarts tot leven te wekken. Ook gaat hij in op de uitdaging om trouw te blijven aan de geest van de boeken, terwijl televisie juist meer ruimte biedt om personages, locaties en verhaallijnen verder uit te diepen.
Harry Potter en de Halfbloed Prins krijgt nieuwe geïllustreerde editie
Ook voor de lezers viel er genoeg te beleven. Tijdens de showcase werd aandacht besteed aan de nieuwe geïllustreerde editie van Harry Potter en de Halfbloed Prins. Deze editie wordt geïllustreerd door Levi Pinfold, die het stokje overneemt voor de laatste delen van de reeks.
Daarmee komt het zesde boek opnieuw tot leven met nieuwe artwork. Vooral voor verzamelaars en fans van de eerdere geïllustreerde edities is dit natuurlijk een mooie toevoeging aan de boekenkast.
De Steen der Wijzen gratis te beluisteren tot Halloween
Voor mensen die Harry Potter liever willen toehoren. De audioversies van Harry Potter en de Steen der Wijzen zijn tot Halloween gratis te beluisteren op verschillende platformen. Je kan luisteren naar de versie met Jim Dale of Stephen Fry.
Quidditch komt naar Harry Potter: Puzzles & Magic
Ook op mobiel gebied was er nieuws. Quidditch komt namelijk naar Harry Potter: Magic & Puzzels. Tijdens dit event kan je speciale versies van Quidditch spelen en punten verdienen voor unieke beloningen. Je kan het ook opnemen tegen verschillende clubs, spelers upgraden en komt er een Epic Mode voor wat extra uitdaging. Meer details over het event zijn helaas nog niet bekendgemaakt, maar het event is vanaf dit weekend beschikbaar in Harry Potter: Magic & Puzzels.
Hogwarts Mystery duikt in het verhaal van Lily en James Potter
Harry Potter: Hogwarts Mystery blijft ondertussen nieuwe verhalen toevoegen. Tijdens de showcase werd een nieuwe verhaallijn aangekondigd rondom Lily en James Potter, genaamd The Girl Who Loved. Daarmee krijgen spelers opnieuw de kans om meer te ontdekken over personages die een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van Harry Potter.
Daarnaast komen er nieuwe updates en avonturen naar de game. Ook wordt Cerberus toegevoegd en kunnen spelers aan de slag met een nieuw Hogwarts Diary-event. Voor trouwe spelers van Hogwarts Mystery lijkt er dus voorlopig genoeg te doen.
LEGO Harry Potter Collection komt naar Nintendo Switch 2
Ook de LEGO-fans krijgen iets om naar uit te kijken, want LEGO Harry Potter Collection komt naar de Nintendo Switch 2. De collectie brengt de LEGO-versies van Harry’s avonturen samen en laat spelers opnieuw door de bekende boeken en films heen stuiteren, om zo te puzzelen en spreuken af te vuren. Een compleet nieuwe LEGO Harry Potter-game is het niet, maar voor spelers die de collectie nog niet hebben gespeeld of simpelweg weer zin hebben in een luchtige terugkeer naar Hogwarts, is dit een mooie gelegenheid.
Gratis Astronomer’s Hat voor Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy kreeg geen grote uitbreiding tijdens de showcase, maar spelers kunnen wel een gratis cosmetisch item scoren. De Astronomer’s Hat is tijdelijk gratis te downloaden en blijft beschikbaar in alle platform stores tot eind september.
Het is geen nieuwe quest, maar wel een leuk extraatje voor spelers die hun heks of tovenaar nog wat meer flair willen geven. Zeker als je toch weer even terugkeert naar Hogwarts voordat de nieuwe serie in première gaat of ter voorbereiding op Hogwarts Legacy 2.
Warner Bros. World Abu Dhabi krijgt magische uitbreiding
Tot slot werd er ook aandacht besteed aan Warner Bros. World in Abu Dhabi. Daar komt een nieuwe Harry Potter-ervaring aan, waarmee de Wizarding World verder wordt uitgebreid buiten de bekende parken. Warner Bros. World Abu Dhabi voegt drie Harry Potter Lands toe aan diens park, namelijk Hogwarts, Diagon Alley en The Forbidden Forest.
Zo, en dat waren de belangrijkste aankondigingen uit de Back to Hogwarts Showcase 2026. Van boeken en luisterboeken tot games, cosmetische items en pretparkervaringen: Warner Bros. heeft genoeg plannen om fans de komende periode weer terug naar Hogwarts te lokken. Waar kijk jij naar uit? Laat het ons vooral weten!
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
Hogwarts Legacy
-
Trailer
Kijk hier op 1 september om 18:00 de Harry Potter-showcase
De Harry Potter Back to Hogwarts Showcase 2026 is hier op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd te zien. Wordt Hogwarts Legacy 2 eindelijk getoond?29 reacties
-
Nieuws
Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak bij Warner Bros. Games
Er is nog geen trailer of releasedatum, maar Warner Bros. laat via een financieel rapport weten dat Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak is.31 reacties
-
Downloadnieuws
Hogwarts Legacy tijdelijk gratis te claimen via Epic Games
Hogwarts Legacy is tot 18 december gratis te claimen via de Epic Games Store. Pc-spelers kunnen de populaire openwereld Harry Potter-RPG nu gratis...0 reacties
-
Trailer
Zo ziet Hogwarts Legacy eruit op de Nintendo Switch 2
Nintendo toont in een nieuwe trailer hoe Hogwarts Legacy verbeterd is op de Nintendo Switch 2, met vloeiendere prestaties en kleurrijkere visuals.0 reacties
En ik maar wachten op een Hogwarts Legacy 2. Denk zelf aan een aankondiging op TGA 2026.
Helaas geen trailer van Hogwarts legacy 2
Laat die serie maar komen!
Nou, hoed geclaimed, hoor.