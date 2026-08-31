Kijk hier op 1 september om 18:00 de Harry Potter-showcase

Op 1 september 2026 om 18:00 Nederlandse tijd wordt de Harry Potter Back to Hogwarts-showcase 2026 uitgezonden. De aankomende stream bevat naar alle waarschijnlijkheid nieuws over de aankomende Harry Potter-televisieserie van HBO, maar in de trailer zien we ook games voorbijkomen. Gaat Hogwarts Legacy 2 getoond worden?!

Het is bijna tijd om terug te keren naar Zweinstein. In de aankomende Back to Hogwarts 2026 Showcase komt er uiteraard flink wat informatie over de Harry Potter-serie van HBO vrij. In de korte teaser zijn echter ook beelden van onder andere LEGO Harry Potter en de Harry Potter-games van weleer te zien. De onderschrijving geeft te kennen dat we allerlei magische aankondigingen over het Harry Potter-universum te zien krijgen, wat doet suggereren dat we wellicht de officiële eerste beelden van het aangekondigde Hogwarts Legacy 2 kunnen zien. Lang gissen hoeft echter niet. De Harry Potter Back to Hogwarts Showcase 2026 gaat namelijk op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd live! De show is via onderstaande video te bekijken.