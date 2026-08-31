Kijk hier op 1 september om 18:00 de Harry Potter-showcase
Op 1 september 2026 om 18:00 Nederlandse tijd wordt de Harry Potter Back to Hogwarts-showcase 2026 uitgezonden. De aankomende stream bevat naar alle waarschijnlijkheid nieuws over de aankomende Harry Potter-televisieserie van HBO, maar in de trailer zien we ook games voorbijkomen. Gaat Hogwarts Legacy 2 getoond worden?!
Het is bijna tijd om terug te keren naar Zweinstein. In de aankomende Back to Hogwarts 2026 Showcase komt er uiteraard flink wat informatie over de Harry Potter-serie van HBO vrij. In de korte teaser zijn echter ook beelden van onder andere LEGO Harry Potter en de Harry Potter-games van weleer te zien. De onderschrijving geeft te kennen dat we allerlei magische aankondigingen over het Harry Potter-universum te zien krijgen, wat doet suggereren dat we wellicht de officiële eerste beelden van het aangekondigde Hogwarts Legacy 2 kunnen zien. Lang gissen hoeft echter niet. De Harry Potter Back to Hogwarts Showcase 2026 gaat namelijk op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd live! De show is via onderstaande video te bekijken.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Laten we het hopen!