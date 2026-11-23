Art the Clown en Sienna Shaw komen naar Dead by Daylight via Terrifier-DLC
Behaviour Interactive Inc. heeft de releasedatum van de Terrifier-DLC in Dead by Daylight vrijgegeven. Sta jij al klaar om Art the Clown te verwelkomen?
De asymmetrische multiplayer-horrorgame gaat nog steeds als een trein en Behaviour Interactive Inc. grijpt dan ook alle kansen aan om de titel relevant te houden. Nu wordt er gekeken naar een modern horroricoon: de Terrifier-franchise. Uiteraard staat het paradepaardje (en natuurlijk bloeddorstige killer) Art the Clown centraal, aangezien de vrolijke Frans wordt toegevoegd als een nieuwe Killer binnen de bestaande line-up. Hij gebruikt alledaagse, maar ook dodelijke tools om zijn slachtoffers dwars te zitten. Denk hierbij aan een handgeweer, een fles met gif en een toeter om je concentratie te breken. Er komt ook een nieuwe Survivor naar de game in de vorm van Sienna Shaw. Zij gebruikt haar Best Gift Ever, Shared Trauma en Valkyrie's Rage perks om haar teamgenoten bij te staan.
Dead by Daylight is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten. De Terrifier-uitbreiding is beschikbaar vanaf 24 november 2026.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Dead by Daylight breidt Iron Maiden Collection uit met nieuwe outfit
De Iron Maiden Collection in Dead by Daylight wordt uitgebreid met Facemelter Eddie, een nieuw kostuum voor The Huntress.3 reacties
-
Trailer
Jason Voorhees nu beschikbaar in Dead by Daylight
De nieuwste Killer stalkt de digitale vlaktes van Dead by Daylight. Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar Jason Voorhees is wel nu beschikbaar.0 reacties
-
Nieuws
Dead by Daylight viert tiende verjaardag en trakteert
Dead by Daylight mag op 14 juni tien kaarsjes uitblazen. En wie jarig is, trakteert op nieuwe content. Check hier de teaser.0 reacties
-
Trailer
Jason Voorhees maakt Dead by Daylight onveilig
Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar toch zien we een grootse cross-over in Dead by Daylight verschijnen. Jason Voorhees komt naar de horrorgame.1 reactie
1ste film was geinig, de opvolgende delen waren lang niet zo sterk meer.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.