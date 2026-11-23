Behaviour Interactive Inc. heeft de releasedatum van de Terrifier-DLC in Dead by Daylight vrijgegeven. Sta jij al klaar om Art the Clown te verwelkomen?

De asymmetrische multiplayer-horrorgame gaat nog steeds als een trein en Behaviour Interactive Inc. grijpt dan ook alle kansen aan om de titel relevant te houden. Nu wordt er gekeken naar een modern horroricoon: de Terrifier-franchise. Uiteraard staat het paradepaardje (en natuurlijk bloeddorstige killer) Art the Clown centraal, aangezien de vrolijke Frans wordt toegevoegd als een nieuwe Killer binnen de bestaande line-up. Hij gebruikt alledaagse, maar ook dodelijke tools om zijn slachtoffers dwars te zitten. Denk hierbij aan een handgeweer, een fles met gif en een toeter om je concentratie te breken. Er komt ook een nieuwe Survivor naar de game in de vorm van Sienna Shaw. Zij gebruikt haar Best Gift Ever, Shared Trauma en Valkyrie's Rage perks om haar teamgenoten bij te staan.

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Dead by Daylight is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten. De Terrifier-uitbreiding is beschikbaar vanaf 24 november 2026.