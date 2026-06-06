Dead by Daylight viert tiende verjaardag en trakteert
Dead by Daylight toonde vanavond tijdens de Summer Game Fest-livestream zijn gezicht. De game bestaat 14 juni tien jaar en laat dat niet zonder viering voorbijgaan.
Terwijl wij naar Kijkduin reisden voor zeldzame Pokémon en online plaatjes van een groene kikker op een eenwieler deelden, bracht Behaviour Interactive hun asymmetrische multiplayer-survivalhorrorgame Dead by Daylight uit. Sindsdien probeerden tientallen miljoenen survivors te ontkomen aan de bloeddorstige moordenaren die de game rijk is. Binnenkort kent de game zelfs Friday the 13th-representatie wanneer Jason Voorhees naar Dead by Daylight komt. Tijdens de Summer Game Fest-livestream bleek dat de makers nog lang niet klaar zijn met nieuwe content.
Dead by Daylight is nu beschikbaar voor PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc.
-
Trailer
Jason Voorhees nu beschikbaar in Dead by Daylight
De nieuwste Killer stalkt de digitale vlaktes van Dead by Daylight. Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar Jason Voorhees is wel nu beschikbaar.0 reacties
-
Trailer
Jason Voorhees maakt Dead by Daylight onveilig
Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar toch zien we een grootse cross-over in Dead by Daylight verschijnen. Jason Voorhees komt naar de horrorgame.1 reactie
-
Trailer
Stranger Things komt (nog eens) naar Dead By Daylight
Het populaire Stranger Things komt later deze maand nog eens op bezoek bij Dead by Daylight. Speel als Dustin en Eleven en neem het op tegen 'big bad'...0 reacties
-
Trailer
The Walking Dead wandelt Dead by Daylight binnen
Na samenwerkingen met Five Night's At Freddy's en Tokyo Ghoul staat de volgende collaboratie klaar. The Walking Dead is onderweg naar Dead by Daylight.0 reacties