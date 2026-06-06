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Dead by Daylight viert tiende verjaardag en trakteert

Door Nils Hoogervorst +1 Nils Hoogervorst Nils Hoogervorst Online visibility specialist Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Totaal 2 auteurs

Dead by Daylight toonde vanavond tijdens de Summer Game Fest-livestream zijn gezicht. De game bestaat 14 juni tien jaar en laat dat niet zonder viering voorbijgaan.

Terwijl wij naar Kijkduin reisden voor zeldzame Pokémon en online plaatjes van een groene kikker op een eenwieler deelden, bracht Behaviour Interactive hun asymmetrische multiplayer-survivalhorrorgame Dead by Daylight uit. Sindsdien probeerden tientallen miljoenen survivors te ontkomen aan de bloeddorstige moordenaren die de game rijk is. Binnenkort kent de game zelfs Friday the 13th-representatie wanneer Jason Voorhees naar Dead by Daylight komt. Tijdens de Summer Game Fest-livestream bleek dat de makers nog lang niet klaar zijn met nieuwe content.

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Dead by Daylight is nu beschikbaar voor PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc.

Bron: Summer Game Fest
Packshot Dead by Daylight
Dead by Daylight

Ontwikkelaar

Behaviour Interactive

Uitgever

Behaviour Interactive

Release

14 juni 2016
PS4 XONE NSW

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
GST
PS5
XBS
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