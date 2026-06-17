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Jason Voorhees nu beschikbaar in Dead by Daylight

Door Bram Noteboom

De nieuwste Killer stalkt de digitale vlaktes van Dead by Daylight. Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar Jason Voorhees is wel nu beschikbaar.

Het tienjarige jubileum van de multiplayergame is volop gaande en hoe kun je dat beter vieren met de toevoeging van één van de meest iconische (fictieve) moordenaars aller tijden? Jason Voorhees uit de Friday the 13th-franchise mag eindelijk een opkomst maken in Dead by Daylight. Het heeft even mogen duren, aangezien de rechten voornamelijk gebruikt werden in Friday the 13th: The Game, maar aangezien die titel offline is gegaan, is Jason weer fair game.

Deze Killer wordt gelabeld met een Medium-moeilijkheidsgraad, waardoor het wel een personage is voor de meer ervaren Dead by Daylight-spelers. Zijn power is Omnipresent Evil; oftewel hij wordt zowel onzichtbaar voor het blote oog als niet detecteerbaar via andere gameplay-features. Echter, wanneer Jason-spelers deze kracht gebruiken, kunnen ze hun slachtoffers ook tijdelijk niet zien. Wel zijn de voetsporen die ze achterlaten zichtbaar. Met de perks Hex: Scared To Death, Silent Shadow en Rampage is het duidelijk wat voor soort Killer de Camp Slasher is: een genadeloze en onstuitbare bruut.

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Dead by Daylight is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen. Voorhees is te vinden in het Jason-chapter.

Bron: Dead by Daylight
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dead by Daylight
Dead by Daylight

Ontwikkelaar

Behaviour Interactive

Uitgever

Behaviour Interactive

Release

14 juni 2016
PS4 XONE NSW

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
GST
PS5
XBS
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