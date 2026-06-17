Jason Voorhees nu beschikbaar in Dead by Daylight
De nieuwste Killer stalkt de digitale vlaktes van Dead by Daylight. Het mag dan geen 'Friday the 13th' zijn, maar Jason Voorhees is wel nu beschikbaar.
Het tienjarige jubileum van de multiplayergame is volop gaande en hoe kun je dat beter vieren met de toevoeging van één van de meest iconische (fictieve) moordenaars aller tijden? Jason Voorhees uit de Friday the 13th-franchise mag eindelijk een opkomst maken in Dead by Daylight. Het heeft even mogen duren, aangezien de rechten voornamelijk gebruikt werden in Friday the 13th: The Game, maar aangezien die titel offline is gegaan, is Jason weer fair game.
Deze Killer wordt gelabeld met een Medium-moeilijkheidsgraad, waardoor het wel een personage is voor de meer ervaren Dead by Daylight-spelers. Zijn power is Omnipresent Evil; oftewel hij wordt zowel onzichtbaar voor het blote oog als niet detecteerbaar via andere gameplay-features. Echter, wanneer Jason-spelers deze kracht gebruiken, kunnen ze hun slachtoffers ook tijdelijk niet zien. Wel zijn de voetsporen die ze achterlaten zichtbaar. Met de perks Hex: Scared To Death, Silent Shadow en Rampage is het duidelijk wat voor soort Killer de Camp Slasher is: een genadeloze en onstuitbare bruut.
Dead by Daylight is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen. Voorhees is te vinden in het Jason-chapter.
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