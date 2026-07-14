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Dead by Daylight breidt Iron Maiden Collection uit met nieuwe outfit

Door Claudia Tjia
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Dead by Daylight voegt een nieuwe cosmetic toe aan de bestaande Iron Maiden Collection. De iconische mascotte Eddie keert terug in de vorm van de Facemelter Eddie Outfit, een nieuwe skin voor The Huntress.

Met de nieuwe outfit krijgt The Huntress het uiterlijk van Facemelter Eddie, een variant van de bekende mascotte van de heavy metalband Iron Maiden. Eddie is al jarenlang het gezicht van de Britse metalband en siert de meeste albumhoezen, T-shirts en andere merchandise. Behaviour Interactive bracht enkele jaren geleden al een Iron Maiden Collection uit voor Dead by Daylight, maar breidt die nu verder uit met deze nieuwe cosmetic. Spelers die graag hun Killer een opvallend uiterlijk geven, krijgen daarmee een extra optie die is geïnspireerd door de wereld van de legendarische metalband.

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De nieuwe Facemelter Eddie Outfit is vanaf nu beschikbaar als onderdeel van de Iron Maiden Collection.

Bron: Behaviour Interactive
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 206 reviews 3389 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Dead by Daylight
Dead by Daylight

Ontwikkelaar

Behaviour Interactive

Uitgever

Behaviour Interactive

Release

14 juni 2016
PS4 XONE NSW

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
GST
PS5
XBS
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