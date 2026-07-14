Dead by Daylight voegt een nieuwe cosmetic toe aan de bestaande Iron Maiden Collection. De iconische mascotte Eddie keert terug in de vorm van de Facemelter Eddie Outfit, een nieuwe skin voor The Huntress.

Met de nieuwe outfit krijgt The Huntress het uiterlijk van Facemelter Eddie, een variant van de bekende mascotte van de heavy metalband Iron Maiden. Eddie is al jarenlang het gezicht van de Britse metalband en siert de meeste albumhoezen, T-shirts en andere merchandise. Behaviour Interactive bracht enkele jaren geleden al een Iron Maiden Collection uit voor Dead by Daylight, maar breidt die nu verder uit met deze nieuwe cosmetic. Spelers die graag hun Killer een opvallend uiterlijk geven, krijgen daarmee een extra optie die is geïnspireerd door de wereld van de legendarische metalband.

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De nieuwe Facemelter Eddie Outfit is vanaf nu beschikbaar als onderdeel van de Iron Maiden Collection.