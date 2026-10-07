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Nieuwe Nintendo Switch 2-bundel in aantocht

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe Nintendo Switch 2-bundel in aantocht is. Het gaat hierbij vooralsnog enkel om de Japanse markt, waarbij de consument zelf mag bepalen welke game er in de bundel wordt geleverd.

Op 12 november 2026 lanceert de 'Choose-Your-Game' Nintendo Switch 2-bundel in Japan. Deze bundel bevat naast de Nintendo Switch 2 één game naar keuze. Het gaat hierbij om een keuze uit Mario Kart World, Nintendo Switch Sports Resort en Tomodachi Life: Living of the Dream. De bundel is voorzien van Japanse lokalisatie, een initiatief dat Nintendo in het leven heeft geroepen om de consoles zowel betaalbaar als binnen het land te houden. De bundel kost de consument 63.970 Japanse yen, wat omgerekend zo'n 362 euro is.

Nintendo Switch 2 Choose Your Game Bundel

Het is momenteel onbekend of een dergelijke bundel ook in Europa verschijnt. Mocht dat zo zijn, dan is de kans bijzonder klein, zeg maar nihil, dat deze hetzelfde geprijsd zal zijn.

Bron: Nintendolife
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2744 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
3 minuten geleden

Mooie deal. Dat is gewoon ff €200 goedkoper dan hier.
De gemiddelde japanner verdient dan waarschijnlijk een stuk minder dan wij hollanders.

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