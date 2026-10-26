Vier Halloween in Tomodachi Life: Living the Dream met Spooky Season

De klok is weer een uur verzet, de donkerte neemt weer meer ruimte in en de temperatuur zakt langzaam maar zeker naar beneden. Dat betekent dat het tijd is weer Halloween en dat wordt in Tomodachi Life: Living the Dream gevierd met het Spooky Season evenement.

Yoomian Island wordt voor even omgetoverd tot Boomian Island, want het is weer tijd om te schrikken en griezelen. Om het Haloween-seizoen te vieren krijgt Tomodachi Life: Living the Dream het speciale evenement Spooky Season. Dit evenement wordt ingeluid met een nieuwe trailer waarin Nintendo laat zien wat je allemaal kunt verwachten tijdens deze periode. Denk daarbij onder andere aan verkleedpartijtjes, nieuwe aankleding voor het eiland en speciale snoepjes voor trick or treat. Dus als je zin hebt om Halloween in stijl te vieren, dan kun je dat vanaf nu doen in Tomodachi Life: Living the Dream.

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Tomodachi Life: Living the Dream is vanaf nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. Mocht je nog twijfelen of het iets voor jou is, dan is nu ook de demo van de game gratis te proberen. Maar als je daar geen zin in hebt, dan kun je natuurlijk ook even Jolien haar Tomodachi Life: Living the Dream review lezen.