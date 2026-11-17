Hela: of Mice & Magic lanceert op XBOX Game Pass
Hela: of Mice & Magic mag zich opmaken als het parademuisje van de aanstaande XBOX Game Pass-selectie. Het magische avontuur moet echter de spotlight delen met een aantal andere games, waaronder enkele Premium-releases.
De laatste weken van november 2026 zijn aangebroken en mocht je tot het publiek behoren dat niet zo'n trek heeft in GTA VI, dan weet XBOX je met Game Pass in ieder geval vermaakt te houden. Hela: of Mice & Magic lanceert op de abonnementsdienst, evenals de Game Preview van Arkheron. Mocht dat allemaal net te vrolijk voor je worden, dan kun je kills gaan scoren in Sniper Ghost Warrior Contracts 2 en op de vlucht gaan gedurende menig The Outlast Trials-potje. Het gehele overzicht vind je hieronder:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Call of the Elder Gods
|18 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|High on Life 2
|18 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Roadside Research
|18 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Black Jacket
|19 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Motorslice
|19 november 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|24 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Arkheron
|27 november 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|The Outlast Trials
|1 december 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Hela: of Mice & Magic
|1 december 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Verder krijgen World of Tanks-spelers de nodige bonussen te verwerken in de vorm van World of Tanks Blitz – Monthly Bonus (PC) en World of Tanks Modern Armor – XP Stock (Console) op 1 december 2026. Helaas moeten we ook weer afscheid nemen van een selectie aan fijne titels. Je hebt tot 30 november 2026 om de volgende games uit te spelen:
- Aliens: Dark Descent
- Banishers: Ghosts of New Eden
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party
- Generation Zero
- Kill It With Fire! 2
- Moving Out 2
- Star Trucker
- Totally Reliable Delivery Service
Zit er iets tussen wat jij graag wilt spelen? Laat het ons vooral weten in de comments.
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