Hela: of Mice & Magic demo nu beschikbaar

Wie alvast kennis wil maken met de wereld van Hela: of Mice & Magic, kan nu aan de slag met een demo. De demo is vanaf vandaag beschikbaar voor pc en Xbox, terwijl de volledige game in december verschijnt.

Hela: of Mice & Magic is een open wereld avontuur waarin kleine muizen centraal staan. De game speelt zich af in de Zweedse natuur en draait om de familiars van een vriendelijke heks. Als speler ontdek je de wereld vanuit het perspectief van deze kleine metgezellen. Daarbij staan kleine daden van goedheid en het helpen van anderen centraal. De demo laat alvast de sfeer van de game zien en geeft spelers een eerste indruk van de belangrijkste gameplaymechanics. Je kunt de demo vinden op Steam, de Epic Games Store en de Microsoft Store.

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Hela: of Mice & Magic verschijnt op 1 decembervoor pc via Steam en de Epic Games Store, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en Xbox Game Pass.