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The Triple-i Initiative 2026

Hela: of Mice & Magic demo nu beschikbaar

Door Claudia Tjia
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Wie alvast kennis wil maken met de wereld van Hela: of Mice & Magic, kan nu aan de slag met een demo. De demo is vanaf vandaag beschikbaar voor pc en Xbox, terwijl de volledige game in december verschijnt.

Hela: of Mice & Magic is een open wereld avontuur waarin kleine muizen centraal staan. De game speelt zich af in de Zweedse natuur en draait om de familiars van een vriendelijke heks. Als speler ontdek je de wereld vanuit het perspectief van deze kleine metgezellen. Daarbij staan kleine daden van goedheid en het helpen van anderen centraal. De demo laat alvast de sfeer van de game zien en geeft spelers een eerste indruk van de belangrijkste gameplaymechanics. Je kunt de demo vinden op Steam, de Epic Games Store en de Microsoft Store.

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Hela: of Mice & Magic verschijnt op 1 decembervoor pc via Steam en de Epic Games Store, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en Xbox Game Pass.

Bron: The Triple-I Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Hela
Hela

Ontwikkelaar

Windup

Uitgever

Knights Peak

Release

1 december 2026
NS2 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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