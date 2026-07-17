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Hela: of Mice & Magic hobbelt eind dit jaar naar release

Door Bram Noteboom
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De magische coöperatieve avonturengame Hela: of Mice & Magic heeft een releasewindow ontvangen. Knights Peak laat dit weten via een nieuwe gameplaytrailer.

Hela hela holala, de muizen dansen op tafel, want Hela: of Mice & Magic komt eraan! Knights Peak en ontwikkelaar Windup zijn bijna klaar om de wholesome 3D open-wereld avonturengame uit te brengen, zodat liefhebbers van knaagdieren en co-op fratsen een betoverend reis kunnen afleggen met de omgevingen van Noord-Sweden als achtergrond. De onderstaande gameplaytrailer toont enkele creatieve uitbarstingen, waarin spelers onderdeel uit maken van de interactieve gameplay-loop.

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Hela: of Mice & Magic is beschikbaar eind dit jaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Knights Peak
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5160 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Hela
Hela

Ontwikkelaar

Windup

Uitgever

Knights Peak

Release

Q4 2026
NS2 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Ziet er leuk uit! Dacht even dat deze game nooit meer uit zou komen.

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