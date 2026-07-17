Hela: of Mice & Magic hobbelt eind dit jaar naar release

De magische coöperatieve avonturengame Hela: of Mice & Magic heeft een releasewindow ontvangen. Knights Peak laat dit weten via een nieuwe gameplaytrailer.

Hela hela holala, de muizen dansen op tafel, want Hela: of Mice & Magic komt eraan! Knights Peak en ontwikkelaar Windup zijn bijna klaar om de wholesome 3D open-wereld avonturengame uit te brengen, zodat liefhebbers van knaagdieren en co-op fratsen een betoverend reis kunnen afleggen met de omgevingen van Noord-Sweden als achtergrond. De onderstaande gameplaytrailer toont enkele creatieve uitbarstingen, waarin spelers onderdeel uit maken van de interactieve gameplay-loop.

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Hela: of Mice & Magic is beschikbaar eind dit jaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.