Beyond Good & Evil 2 verkeert na 18 jaar nog in preproductie

Volgens het Franse medium Origami is Beyond Good & Evil 2 nog altijd alive and kicking. Ubisoft is nog altijd voornemens om iets met de IP te doen. Wat dat precies gaat worden, is vooralsnog onduidelijk. Insiders claimen namelijk dat de game nog altijd in preproductie verkeert, omdat de plannen continu wijzigen.

Dat de release van Beyond Good & Evil 2 lang op zich laat wachten, is een groot understatement. De game werd aanvankelijk in 2008 geteast, maar uit de verslaggeving van Origami blijkt dat BGE2 nog altijd in preproductie verkeert. In de periode van 2019 tot 2022 was het plan om Beyond Good & Evil 2 volledig op multiplayerte richten. Hierbij zou je moeten denken aan een Destiny-achtig systeem waarbij spelers op diverse planeten konden matchmaken om zo missies te voltooien. Met de tijd werd het spelersaantal echter teruggebracht naar teams van vier, vervolgens naar teams van twee en nu een solo-first-ervaring. Hierbij zou co-op-gameplay nog mogelijk zijn, maar wordt offline gameplay ook ondersteunt.

Tenminste, op papier, want volgens diezelfde berichtgeving van Origami is het 250-koppige team van Ubisoft Montpellier nog altijd op zoek naar wat Beyond Good & Evil 2 precies moet worden. Hierbij zou het team nog geen enkele 'creative milestone' hebben gehaald. Oftewel, Ubisoft is nog niet overtuigd van de kwaliteit en het mogelijke succes van de game. Hierdoor zou BGE2 nog niet naar in daadwerkelijke productie verkeren. Hoewel de herstructurering bij Ubisoft het project vooralsnog niet heeft gekild, heeft de reorganisatie wel de wind uit de zeilen genomen. De vraag is dan ook nog maar of de game ooit de kans krijgt om überhaupt uit preproductie te komen.

Zit jij nog te wachten op Beyond Good & Evil 2, of bestond je nog niet ten tijde van de onthulling? Laat het weten in de comments!