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Beyond Good & Evil 2 verkeert na 18 jaar nog in preproductie

Door Rudy Wijnberg
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Volgens het Franse medium Origami is Beyond Good & Evil 2 nog altijd alive and kicking. Ubisoft is nog altijd voornemens om iets met de IP te doen. Wat dat precies gaat worden, is vooralsnog onduidelijk. Insiders claimen namelijk dat de game nog altijd in preproductie verkeert, omdat de plannen continu wijzigen.

Dat de release van Beyond Good & Evil 2 lang op zich laat wachten, is een groot understatement. De game werd aanvankelijk in 2008 geteast, maar uit de verslaggeving van Origami blijkt dat BGE2 nog altijd in preproductie verkeert. In de periode van 2019 tot 2022 was het plan om Beyond Good & Evil 2 volledig op multiplayerte richten. Hierbij zou je moeten denken aan een Destiny-achtig systeem waarbij spelers op diverse planeten konden matchmaken om zo missies te voltooien. Met de tijd werd het spelersaantal echter teruggebracht naar teams van vier, vervolgens naar teams van twee en nu een solo-first-ervaring. Hierbij zou co-op-gameplay nog mogelijk zijn, maar wordt offline gameplay ook ondersteunt.

Beyond Good Evil 2 20261

Tenminste, op papier, want volgens diezelfde berichtgeving van Origami is het 250-koppige team van Ubisoft Montpellier nog altijd op zoek naar wat Beyond Good & Evil 2 precies moet worden. Hierbij zou het team nog geen enkele 'creative milestone' hebben gehaald. Oftewel, Ubisoft is nog niet overtuigd van de kwaliteit en het mogelijke succes van de game. Hierdoor zou BGE2 nog niet naar in daadwerkelijke productie verkeren. Hoewel de herstructurering bij Ubisoft het project vooralsnog niet heeft gekild, heeft de reorganisatie wel de wind uit de zeilen genomen. De vraag is dan ook nog maar of de game ooit de kans krijgt om überhaupt uit preproductie te komen.

Zit jij nog te wachten op Beyond Good & Evil 2, of bestond je nog niet ten tijde van de onthulling? Laat het weten in de comments!

Bron: Origami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2817 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Beyond Good and Evil 2
Beyond Good and Evil 2

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

-

Platforms

PC
PS4
XONE
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Het is niet meer dan een naam die ooit bekend was, nu slechts geschreven op een post-it die in de kantine van Ubisoft hangt. Laat het rusten en laat het los.

0
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Nou, laat nu maar zitten. Geen behoefte meer aan.

1
Avatar IRISnetwork
IRISnetwork
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden
GIF via GIPHY
0
Avatar Tho
Tho
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Het eerste deel was echt top. Waarom moeten ze zo over de top gaan met het tweede deel. Blijf lekker 'inside the box'. Kijk naar wat het eerste deel zo goed maakte en breng dat naar deze tijd. Semi openwereld, leuke dungeons, diverse game mix (racen, platvorm, stealth enz).

1
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Echt beschamend.

2
Avatar dvd111
dvd111
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Ik denk dat de meesten redelijk onverschillig zijn als het gaat om deze game.... Leuk als ie komt en goed is, anders jammer dan...

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
2 uur geleden

Andere games cancellen ze voor minder, maar hiermee blijven ze gewoon doorgaan? Vreemd, begint zo een beetje een urban legend te worden

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Vergane glorie, eigenlijk geen aandacht meer aan schenken.

1
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