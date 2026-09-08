Control Resonant krijgt 60fps op alle platformen

Later deze maand verschijnt Control Resonant, het langverwachte vervolg op Control. Ontwikkelaar Remedy is ons nu dan ook volop aan het klaarstomen voor de release. Level designer Arhi Makkonen vertelt ons meer over de technische kant van zaken.

De performance van Control Resonant

Je zal, op elk platform, de mogelijkheid hebben om Control Resonant met een framerate van 60fps te spelen. Er werd gevraagd naar de grafische mogelijkheden van de game en of er een 'performance' en 'quality' modus zal zijn, waarop hij antwoordde met:

Yes, the classic setup, so 60fps in performance mode. You can decide which one you want. Arhi Makkonen

Vermoedelijk zal de quality modus dus 30fps zijn, al is dit niet zeker. Ook sprak hij niet over de grafische resolutie die je zal krijgen in beide modi. Wel bevestigt hij dat Control Resonant geoptimaliseerd zal zijn voor de PlayStation 5 Pro, al is hier tegelijk niet duidelijk op welke manier dan precies.

Control Resonant verschijnt op 24 september voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Wij zagen de game onlangs al in actie, lees zeker onze preview voor meer info.