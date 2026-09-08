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gamescom 2026

Control Resonant krijgt 60fps op alle platformen

Door Simon Verbeke
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Later deze maand verschijnt Control Resonant, het langverwachte vervolg op Control. Ontwikkelaar Remedy is ons nu dan ook volop aan het klaarstomen voor de release. Level designer Arhi Makkonen vertelt ons meer over de technische kant van zaken.

De performance van Control Resonant

Je zal, op elk platform, de mogelijkheid hebben om Control Resonant met een framerate van 60fps te spelen. Er werd gevraagd naar de grafische mogelijkheden van de game en of er een 'performance' en 'quality' modus zal zijn, waarop hij antwoordde met:

Yes, the classic setup, so 60fps in performance mode. You can decide which one you want.
Arhi Makkonen

Vermoedelijk zal de quality modus dus 30fps zijn, al is dit niet zeker. Ook sprak hij niet over de grafische resolutie die je zal krijgen in beide modi. Wel bevestigt hij dat Control Resonant geoptimaliseerd zal zijn voor de PlayStation 5 Pro, al is hier tegelijk niet duidelijk op welke manier dan precies.

Control resonant framerate

Control Resonant verschijnt op 24 september voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Wij zagen de game onlangs al in actie, lees zeker onze preview voor meer info.

Bron: WCCF Tech
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 340 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Hetzelfde als bij Alan Wake II, dus leuk dat ze met deze trend doorgaan.

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Mooi nieuws, maar ging er eigenlijk al vanuit!

Wilde deze graag in september spelen, maar helaas is de fysieke release een maandje uitgesteld. Nu wordt achteraan Castlevania, Zelda en GTA aansluiten 😄

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Heb vorige maand voor het eerst Control 1 op de pc gespeeld, op de nieuwe game pc. Zag er fenomenaal uit, maar de performance was wel bagger. Ook de ray tracing was slecht gedaan.

Hoop dus wel dat deze game wel een lekkere performance heeft. Lijkt me wel, aangezien er veel jaar tussen zit, maar toch.. 🤷🏼‍♂️

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