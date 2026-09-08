Control Resonant krijgt 60fps op alle platformen
Later deze maand verschijnt Control Resonant, het langverwachte vervolg op Control. Ontwikkelaar Remedy is ons nu dan ook volop aan het klaarstomen voor de release. Level designer Arhi Makkonen vertelt ons meer over de technische kant van zaken.
De performance van Control Resonant
Je zal, op elk platform, de mogelijkheid hebben om Control Resonant met een framerate van 60fps te spelen. Er werd gevraagd naar de grafische mogelijkheden van de game en of er een 'performance' en 'quality' modus zal zijn, waarop hij antwoordde met:
Vermoedelijk zal de quality modus dus 30fps zijn, al is dit niet zeker. Ook sprak hij niet over de grafische resolutie die je zal krijgen in beide modi. Wel bevestigt hij dat Control Resonant geoptimaliseerd zal zijn voor de PlayStation 5 Pro, al is hier tegelijk niet duidelijk op welke manier dan precies.
Control Resonant verschijnt op 24 september voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Wij zagen de game onlangs al in actie, lees zeker onze preview voor meer info.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Hetzelfde als bij Alan Wake II, dus leuk dat ze met deze trend doorgaan.
Mooi nieuws, maar ging er eigenlijk al vanuit!
Wilde deze graag in september spelen, maar helaas is de fysieke release een maandje uitgesteld. Nu wordt achteraan Castlevania, Zelda en GTA aansluiten 😄
Heb vorige maand voor het eerst Control 1 op de pc gespeeld, op de nieuwe game pc. Zag er fenomenaal uit, maar de performance was wel bagger. Ook de ray tracing was slecht gedaan.
Hoop dus wel dat deze game wel een lekkere performance heeft. Lijkt me wel, aangezien er veel jaar tussen zit, maar toch.. 🤷🏼♂️