Spijker je Control Resonant kennis bij met recap van Control

Ben je van plan om Control Resonant te spelen, maar heb je geen idee waar voorganger Control nou ook alweer over ging? Bekijk dan even onderstaande recap, want daarin praat hoofdrolspeelster Jesse Faden je weer helemaal bij over wat er allemaal is voorgevallen.

Op 24 september verschijnt natuurlijk Control Resonant. De game van Remedy Entertainment kent een bijzondere setting die voornamelijk is opgezet door voorganger Control. Hoewel de game qua gameplay flink afwijkt van het origineel, borduurt dit vervolg wel voort op het verhaal. Dit keer spelen we namelijk met Dylan Faden, een personage dat veel meer van de up-close-and-personal-aanpak is. Dylan kent echter een verleden. De gebeurtenissen in ‘The Old House’ hebben namelijk flinke impact gehad op de broer van Jesse. Uiteraard ga ik het verhaal niet volledig voor je spoilen, maar mocht je even een snelcursus Control willen krijgen, check dan nu onderstaande video voor een recap.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Control Resonant verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.