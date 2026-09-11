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gamescom 2026

Spijker je Control Resonant kennis bij met recap van Control

Door Rudy Wijnberg
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Ben je van plan om Control Resonant te spelen, maar heb je geen idee waar voorganger Control nou ook alweer over ging? Bekijk dan even onderstaande recap, want daarin praat hoofdrolspeelster Jesse Faden je weer helemaal bij over wat er allemaal is voorgevallen.

Op 24 september verschijnt natuurlijk Control Resonant. De game van Remedy Entertainment kent een bijzondere setting die voornamelijk is opgezet door voorganger Control. Hoewel de game qua gameplay flink afwijkt van het origineel, borduurt dit vervolg wel voort op het verhaal. Dit keer spelen we namelijk met Dylan Faden, een personage dat veel meer van de up-close-and-personal-aanpak is. Dylan kent echter een verleden. De gebeurtenissen in ‘The Old House’ hebben namelijk flinke impact gehad op de broer van Jesse. Uiteraard ga ik het verhaal niet volledig voor je spoilen, maar mocht je even een snelcursus Control willen krijgen, check dan nu onderstaande video voor een recap.

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Control Resonant verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Remedy Entertainment
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2581 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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