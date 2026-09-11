Spijker je Control Resonant kennis bij met recap van Control
Ben je van plan om Control Resonant te spelen, maar heb je geen idee waar voorganger Control nou ook alweer over ging? Bekijk dan even onderstaande recap, want daarin praat hoofdrolspeelster Jesse Faden je weer helemaal bij over wat er allemaal is voorgevallen.
Op 24 september verschijnt natuurlijk Control Resonant. De game van Remedy Entertainment kent een bijzondere setting die voornamelijk is opgezet door voorganger Control. Hoewel de game qua gameplay flink afwijkt van het origineel, borduurt dit vervolg wel voort op het verhaal. Dit keer spelen we namelijk met Dylan Faden, een personage dat veel meer van de up-close-and-personal-aanpak is. Dylan kent echter een verleden. De gebeurtenissen in ‘The Old House’ hebben namelijk flinke impact gehad op de broer van Jesse. Uiteraard ga ik het verhaal niet volledig voor je spoilen, maar mocht je even een snelcursus Control willen krijgen, check dan nu onderstaande video voor een recap.
Control Resonant verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Nieuws
Control Resonant vraagt om een RTX 5080 op pc
De pc systeemvereisten voor Control Resonant zijn onthuld. Je hebt een behoorlijk dikke pc nodig voor de beste grafische instellingen.15 reacties
-
Nieuws
Control Resonant krijgt 60fps op alle platformen
Control Resonant zal, net zoals vele games, de optie hebben om te kiezen tussen performance en graphics. Alle platformen krijgen de mogelijkheid tot 60fps.6 reacties
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!34 reacties
-
Preview
Preview: Hands-off met Control Resonant
Gedurende gamescom 2026 was er ruimte voor Remedy Entertainment om achter gesloten deuren meer te onthullen over de gameplay van Control Resonant.6 reacties