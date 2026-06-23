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God of War Laufey staat al op de planning sinds 2018

Door Bram Noteboom

Tijdens een interview met CGMagazine laat Deborah Ann Woll los dat God of War Laufey al sinds 2018 op de planning staat bij Santa Monica Studio.

CGMagazine was aanwezig tijdens Game Con Canada en gedurende het evenement spraken ze met Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil). De actrice speelt een prominente rol in God of War Laufey als de vrouw van Kratos en moeder van Atreus. De volgende titel in de franchise zet Laufey, ook wel Faye genoemd, in de schijnwerpers als de protagonist. Een logische stap of een richting té ver verwijdert van het originele materiaal? Die discussie ging al snel van start na de reveal van de game, al heeft Woll een interessant feitje over God of War Laufey klaarstaan.

I've known about this for nearly ten years [...] He pitched it to me in 2018, and they had known about it before then [...] Like when Corey brought me in to talk about doing Ragnarök and show me the 2018 game, he already had a poster for the Laufey game with me and a cube. A cube that's been there since the beginning.
Deborah Ann Woll

God of War Laufey 2018 Woll

God of War Laufey is beschikbaar in 2027 voor de PlayStation 5. Zorgt deze nieuwe informatie voor andere openbaringen bij je? Of blijf je vasthouden aan je originele mening? We horen het graag.

Bron: CGMagazine
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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God of War Laufey

Ontwikkelaar

Santa Monica Studio

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

-

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 10:19

Een tegen de bek storende mening, maar ik vond de 2 GOW games helemaal niet ZO goed. Momenten had het zeker!!! Bijvoorbeeld op het einde van 1, de gevallen reuzen. Ik heb daar een kwartier staan kijken. Maar qua game zit ik meer op een 8 met die lege wereld.

Omdat Kratos mijn maat is heb ik ze beide uitgespeeld, maar met Fay gaat hem dat niet worden voor mij.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 04:50

Kijk er enorm naar uit!

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 21:28

Best wel zin deze game.

Imho ook totaal niet erg dat Kratos niet de main character is. De franchise heet dan ook God of War, niet Kratos the game. Iedereen kan en mag de titel God of War dragen, Kratos heeft daar niet het alleen recht op.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 21:10

Dan lauft die game al even mee…

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
1 week geleden om 20:45

Ik heb echt nul hype voor deze game. Geen Kratos, geen al te boeiende trailer. Ik geef het een eerlijke kans tegen die tijd maar het voelt als een niet boeiend product. Had ons gewoon een nieuwe game met Kratos gegeven. Ben ook bang dat de studio deze keuze financieel gaat voelen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 14:26 bewerkt

Ik heb hier heel veel zin in. Vraag mij wel eens af wil Sony Santa Monica niet eens wat anders maken dan wat met God of war te maken heeft.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 13:27

Tja de studio is al sinds de 2018 game veranderd en het wordt niet minder alleen maar meer.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 12:58

Vind die kubus nog steeds niet passen. Maar wacht het af.

2
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