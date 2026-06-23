God of War Laufey staat al op de planning sinds 2018
Tijdens een interview met CGMagazine laat Deborah Ann Woll los dat God of War Laufey al sinds 2018 op de planning staat bij Santa Monica Studio.
CGMagazine was aanwezig tijdens Game Con Canada en gedurende het evenement spraken ze met Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil). De actrice speelt een prominente rol in God of War Laufey als de vrouw van Kratos en moeder van Atreus. De volgende titel in de franchise zet Laufey, ook wel Faye genoemd, in de schijnwerpers als de protagonist. Een logische stap of een richting té ver verwijdert van het originele materiaal? Die discussie ging al snel van start na de reveal van de game, al heeft Woll een interessant feitje over God of War Laufey klaarstaan.
God of War Laufey is beschikbaar in 2027 voor de PlayStation 5. Zorgt deze nieuwe informatie voor andere openbaringen bij je? Of blijf je vasthouden aan je originele mening? We horen het graag.
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Gerucht
Gerucht: God of War Laufey komt in vroeg 2027 te verschijnen
Volgens een aantal insiders, inclusief journalist Jason Schreier, komt God of War Laufey al in 2027 te verschijnen voor de PlayStation 5.32 reacties
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Breaking!
State of Play sluit af met onthulling van God of War Laufey
De State of Play is groots afgesloten met de aankondiging van God of War Laufey. Dit gebeurde met een trailer die meer dan twintig minuten duurt.105 reacties
Een tegen de bek storende mening, maar ik vond de 2 GOW games helemaal niet ZO goed. Momenten had het zeker!!! Bijvoorbeeld op het einde van 1, de gevallen reuzen. Ik heb daar een kwartier staan kijken. Maar qua game zit ik meer op een 8 met die lege wereld.
Omdat Kratos mijn maat is heb ik ze beide uitgespeeld, maar met Fay gaat hem dat niet worden voor mij.
Kijk er enorm naar uit!
Best wel zin deze game.
Imho ook totaal niet erg dat Kratos niet de main character is. De franchise heet dan ook God of War, niet Kratos the game. Iedereen kan en mag de titel God of War dragen, Kratos heeft daar niet het alleen recht op.
Dan lauft die game al even mee…
Ik heb echt nul hype voor deze game. Geen Kratos, geen al te boeiende trailer. Ik geef het een eerlijke kans tegen die tijd maar het voelt als een niet boeiend product. Had ons gewoon een nieuwe game met Kratos gegeven. Ben ook bang dat de studio deze keuze financieel gaat voelen.
Ik heb hier heel veel zin in. Vraag mij wel eens af wil Sony Santa Monica niet eens wat anders maken dan wat met God of war te maken heeft.
Tja de studio is al sinds de 2018 game veranderd en het wordt niet minder alleen maar meer.
Vind die kubus nog steeds niet passen. Maar wacht het af.