God of War Laufey staat al op de planning sinds 2018

Tijdens een interview met CGMagazine laat Deborah Ann Woll los dat God of War Laufey al sinds 2018 op de planning staat bij Santa Monica Studio.

CGMagazine was aanwezig tijdens Game Con Canada en gedurende het evenement spraken ze met Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil). De actrice speelt een prominente rol in God of War Laufey als de vrouw van Kratos en moeder van Atreus. De volgende titel in de franchise zet Laufey, ook wel Faye genoemd, in de schijnwerpers als de protagonist. Een logische stap of een richting té ver verwijdert van het originele materiaal? Die discussie ging al snel van start na de reveal van de game, al heeft Woll een interessant feitje over God of War Laufey klaarstaan.

I've known about this for nearly ten years [...] He pitched it to me in 2018, and they had known about it before then [...] Like when Corey brought me in to talk about doing Ragnarök and show me the 2018 game, he already had a poster for the Laufey game with me and a cube. A cube that's been there since the beginning. Deborah Ann Woll

God of War Laufey is beschikbaar in 2027 voor de PlayStation 5. Zorgt deze nieuwe informatie voor andere openbaringen bij je? Of blijf je vasthouden aan je originele mening? We horen het graag.