Nitrome maakt comeback met Silly Sausage Buffet

Maak kennis met Dolle Dashond, de meest uitrekbare hond ter wereld! Nitrome brengt de klassiekers terug via Silly Sausage Buffet.

Het gaat om een collectie met drie titels: Dolle Dashond: De Originele Hotdog, Dolle Dashond in Vleesland en Dolle Dashond: Dierendessert. Deze puzzelplatformer weet te charmeren met diens kleurrijke visuals, maar het lijkt ook de nodige elastische gameplay te kunnen bieden dankzij de unieke mechanics. Je kan de teckel namelijk behoorlijk ver uitrekken, maar wees gewaarschuwd: soms is het beter om even met de staart tussen je benen jezelf te herpositioneren, voordat je ergens klem komt te zitten. Nitrome hoopt via Silly Sausage Buffet de klassieke games in een nieuw hondenjasje te hijsen met moderne controls en features.

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Silly Sausage Buffet is in ontwikkeling voor de pc, Nintendo Switch en mobiele apparaten.