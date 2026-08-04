Dave Bautista in gesprek voor rol van Kratos in God of War-serie

Een aantal weken geleden kwam naar buiten dat acteur Ryan Hurst tijdens het filmen van de God of War-serie een flinke blessure heeft opgelopen. Hierdoor is Prime Video genoodzaakt om een nieuwe acteur voor de hoofdrol te vinden. Blijkbaar is dat in volle gang, want Dave Bautista schijnt in vroege onderhandelingen te zijn voor de rol van Kratos in de God of War-serie!

Wellicht heeft het met zijn volle bos haar te maken, maar Dave Bautista zie ik absoluut zitten als acteur die Kratos kan spelen. Bautista kennen we natuurlijk uit de worstelwereld, maar de afgelopen jaren timmert hij flink aan de weg als acteur. Zo heeft Bautista meermaals de rol van Drax in Guardians of the Galaxy vertolkt en zagen we de krachtpatser in Dune: Part Two als Beast Rabban.

Volgens Deadline gaat het echter om vroege gesprekken tussen Prime Video en Bautista. Of de acteur ook daadwerkelijk Kratos gaat spelen, moet nog blijken. Wat echter wel een zekerheid is, is dat een flink aantal scènes opnieuw opgenomen moet worden. Hurst heeft voor zijn blessure namelijk al vier afleveringen opgenomen voor Amazon's aankomende God of War-serie.

Wat vinden jullie van Dave Bautista als Kratos, of zijn er betere alternatieven? Laat het weten in de comments!