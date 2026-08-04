Dave Bautista in gesprek voor rol van Kratos in God of War-serie
Een aantal weken geleden kwam naar buiten dat acteur Ryan Hurst tijdens het filmen van de God of War-serie een flinke blessure heeft opgelopen. Hierdoor is Prime Video genoodzaakt om een nieuwe acteur voor de hoofdrol te vinden. Blijkbaar is dat in volle gang, want Dave Bautista schijnt in vroege onderhandelingen te zijn voor de rol van Kratos in de God of War-serie!
Wellicht heeft het met zijn volle bos haar te maken, maar Dave Bautista zie ik absoluut zitten als acteur die Kratos kan spelen. Bautista kennen we natuurlijk uit de worstelwereld, maar de afgelopen jaren timmert hij flink aan de weg als acteur. Zo heeft Bautista meermaals de rol van Drax in Guardians of the Galaxy vertolkt en zagen we de krachtpatser in Dune: Part Two als Beast Rabban.
Volgens Deadline gaat het echter om vroege gesprekken tussen Prime Video en Bautista. Of de acteur ook daadwerkelijk Kratos gaat spelen, moet nog blijken. Wat echter wel een zekerheid is, is dat een flink aantal scènes opnieuw opgenomen moet worden. Hurst heeft voor zijn blessure namelijk al vier afleveringen opgenomen voor Amazon's aankomende God of War-serie.
Wat vinden jullie van Dave Bautista als Kratos, of zijn er betere alternatieven? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Nice!
Dus je hebt de Dutch Giant die eruit ziet als Kratos met goedkope cosplay en dan heb je Baustista... Dutch Giant wilt volgens mij maar al te graag Kratos spelen..... Bautista zal de definitie van miscasting zijn.
Ik ken Bautista eigenlijk alleen van Escape Plan 2 & 3.
Op basis daarvan zou ik zeggen dat alle andere acteurs ( op Orlando Bloom en Nicolas Cage na) een betere optie zijn om voor vrijwel elke rol te casten.
De laatste keer dat ik Bautista zag leek hij op Ru Paul.
Ik gun het hem wel. Toffe gozer. Dus mocht hij het worden, geen probleem voor mij :]
Ik wil het ook wel doen hoor..Met AI kan bijna alles tegenwoordig
Ik zou persoonlijk kiezen voor Florian Munteanu, vrij onbekende acteur maar die zou er qua lichaamsbouw perfect voor zijn. En verder heeft ‘ie ook alles mee qua looks en charisma.
Speelde Razor Fist in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Is Bautista nog wel de kleedkast die hij was? Hij was toch volgens mij veel van zijn postuur kwijt? Maar het zou wel een prima Kratos zijn ja. Hoop dat ze er wat van maken, want de franchise is qua karakters, wereld en spektakel interessant genoeg voor een hele dikke serie. Ik had overigens liever twee films gezien die de twee meest recente delen hadden getoond.